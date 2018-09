Faffe, una comisión con poco futuro

La experiencia indica que las comisiones parlamentarias de investigación sirven más bien para poco. En general, como se ha visto esta semana en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del ex presidente José María Aznar para hablar de la financiación ilegal del PP, apenas son útiles para que los partidos políticos se tiren los trastos a la cabeza, entonen el consabido "y tú más" y actúen ante las cámaras con la mente puesta en las encuestas electorales. En este sentido, la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el irregular funcionamiento de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se constituye hoy en el Hospital de las Cinco Llagas, no parece que vaya a ser una excepción. Más si tenemos en cuenta que el muy previsible adelanto de las elecciones autonómicas interrumpiría sus trabajos. Las posibilidades de que ésta sea una comisión prácticamente non nata son altas.

Sin embargo, pese a lo dicho, sería más que deseable y saludable para Andalucía que una comisión como ésta pudiese desarrollarse plenamente y sacase conclusiones políticas sobre lo que pasó en la Faffe. Recuérdese que los hechos que debe investigar la comisión, que paralelamente se encuentran en una inicial fase de instrucción en el Juzgado número 6 de Sevilla, son especialmente graves y sonrojantes.

Hay sospechas muy fundadas de que altos funcionarios de la Faffe gastaron miles de euros en francachelas en un club de alterne de Sevilla. Al uso indebido del dinero público se une otra actitud que, por lo menos, es éticamente reprochable, la utilización de las mujeres como meros objetos. Es decir, que fondos que deberían haberse dedicado al empleo y la formación (dos asignaturas pendientes en nuestra comunidad autónoma) se gastaron en un prostíbulo. El sonrojo que sentimos en su día todos al trascender la noticia y el daño que, una vez más, se le hizo a la imagen colectiva de los andaluces son indescriptibles.

Pese a todo, como decíamos, la comisión de investigación quedará en nada con toda probabilidad. Hoy se elegirá al presidente de la misma y se decidirán los próximos pasos para establecer la lista de comparecientes y el calendario de la misma. Un brindis al sol. Por su parte, la acción de la Justicia seguirá su camino, lenta pero inexorable. Después muchos se echan las manos a la cabeza porque, en España, se intenten solucionar en los tribunales los problemas que los políticos eternizan en las diferentes cámaras de representantes.