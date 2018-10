Diversificar los mercados, clave para Andalucía

Las turbulencias mundiales ya están teniendo un efecto negativo en el comercio exterior de las empresas andaluzas. Así lo ha advertido la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, cuya titular, Lina Gálvez, ha realizado un llamamiento a la diversificación de las ventas exteriores como mejor forma de actuar ante las tensiones comerciales. Los datos de exportación de las empresas andaluzas no son malos y han crecido en los últimos años tanto en volumen como en número de países y de sectores, pero no es suficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que a esas tensiones comerciales se han de sumar una serie de indicadores que apuntan a una desaceleración y un riesgo de recesión, según diferentes agentes y analistas. Por ello, conviene comenzar a tomar medidas y la diversificación es una de ellas, de forma que no exista una dependencia excesiva de determinados mercados y sectores. El ejemplo de la aceituna negra de mesa es el más recurrente y también uno de los más cercanos. Durante mucho tiempo, las exportaciones de este producto se han concentrado en los Estados Unidos y se vieron reducidas drásticamente cuando la Administración Trump decidió hace unos meses la imposición de unos duros aranceles. Una medida que pone en peligro una industria muy importante en Andalucía y que demuestra que no se puede poner el foco únicamente en un mercado del que al final depende la propia supervivencia. Y como el modelo proteccionista parece haber llegado para quedarse no sólo en Estados Unidos sino en otros países, conviene empezar a buscar ya otras salidas. En este punto, la Junta de Andalucía ha brindado su apoyo a las empresas de nuestra comunidad con instrumentos como Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, cuyos técnicos llevan años acompañando a muchos empresarios en países de todo el mundo para ayudarles a la hora de abrir nuevos mercados. Esta ayuda es especialmente importante en el caso de las pequeñas empresas que deciden lanzarse a la internacionalización de sus productos en un mercado que ya es absolutamente global. Andalucía cuenta con empresas punteras y modélicas, líderes en sectores como el agroalimentario o el aeronáutico, que han abierto mercados en todo el mundo. Hace falta que esa estrategia de internacionalización llegue a muchos otros sectores para que la economía andaluza crezca con independencia de los vaivenes políticos exteriores.