Dinero caro

La decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de volver a incrementar el precio del dinero hasta situarlo en el 4,5% asesta un duro golpe a la economía de las familias, por el encarecimiento de las hipotecas, y de las empresas, que ven disparados sus costes financieros. Además, la medida coloca a muchas economías de la zona euro, principalmente la alemana, en vías de recesión y no está siendo un elemento determinante en la lucha contra la inflación. Como mucho, en este último aspecto cabría hablar de efectos paliativos. Europa y España, de forma muy particular, viven una crisis de precios que afecta sobre todo a la energía y a los productos alimenticios. Pero esta crisis está determinada por factores que difícilmente combaten con la subida de tipos. La gasolina y la cesta de la compra están caras por la dificultad de producción y suministro derivada de la guerra de Ucrania, para la que no se ven perspectivas de solución cercana, y por las malas cosechas que son consecuencia de una sequía que no tiene parecidas en lo que va de siglo. El caso del aceite de oliva en España, que en su variedad virgen extra ha superado los diez euros por litro en los supermercados, es un buen ejemplo de ello. La decisión del BCE coloca el precio del dinero en su nivel más alto desde 2001 y supone la culminación de un proceso de diez subidas consecutivas. Los efectos sobre la economía no han sido los esperados. En medio de un escenario fuertemente inflacionista, las empresas han tenido que dedicar cada vez más recursos al servicio de la deuda, lo que les ha restado competitividad y estabilidad para invertir y crear empleo. Por su parte, los particulares han visto como se encarecían sus créditos o tenían problemas para acceder a líneas de financiación. El organismo ha sugerido que esta puede ser la última subida en el corto plazo. Sería deseable, aunque los efectos de los incrementos anteriores se van a dejar sentir durante mucho tiempo.