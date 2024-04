Colaboración institucional

El inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla es una buena noticia para la ciudad y para el conjunto de Andalucía y la presencia ayer en su inauguración del presidente del Gobierno, junto al de la Junta, una muestra de normalidad institucional que debería ser la norma y no la excepción. El mensaje que se manda a la ciudadanía es que, en temas capitales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, y la movilidad urbana es uno de los más importantes, las administraciones deben de colaborar para desbloquear problemas y lograr la financiación adecuada. En España estamos acostumbrados a que todo se utilice como arma política y las infraestructuras no han sido una excepción. Tampoco el Metro de Sevilla, que a los quince años de su apertura cuenta con una sola línea que no da ni de lejos el servicio que demanda un área metropolitana que supera el millón de habitantes. Tras años de abandono el proyecto se retomó en la anterior legislatura autonómica, por el impulso político del PP, que encontró comprensión y financiación en el Gobierno de Pedro Sánchez. El Metro de Sevilla, a pesar del retraso histórico que acumula, se ha convertido en un ejemplo de que cuando hay voluntad los proyectos, por difíciles que puedan parecer, son abordables. Es justo resaltarlo en un contexto en el que hasta las cuestiones más nimias de protocolo, como se vio el pasado fin de semana en la final de la Copa del Rey, hacen que salten chispas entre los representantes del Gobierno central y del andaluz. El acto de ayer debe servir también para poner de relieve las dificultades que tiene Andalucía para conseguir compromisos de inversión en infraestructuras que son básicas para su desarrollo. Las obras hidráulicas son un ejemplo de abandono que la sequía ha puesto trágicamente de relieve. No cabe duda de que la colaboración entre el Gobierno y la Junta es el camino correcto para revertir esta situación.