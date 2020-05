Clara mejoría en la disminución de la epidemia

Dos semanas después de que se permitiesen los primeros paseos y el ejercicio del deporte, las cifras de la pandemia de Covid-19 en España permiten vislumbrar una clara caída de los contagios. El coronavirus ha dejado de circular de modo masivo, y los nuevos casos detectados apenas llegan a los 300. No es el momento de bajar la guardia, pero sí de subrayar que los esfuerzos realizados por la ciudadanía española y, en especial, por sus sanitarios está dando sus frutos. A la vez que se ha conseguido la contención de la epidemia y su disminución, en los hospitales se han hecho notables avances. Tal como explicó ayer el director del Centro de Coordinación de alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la letalidad ha bajado del 11% de los últimos días de marzo a un 2% de principios de mayo, y ahora ya se sabe que una persona tarda cuatro días de media entre la infección y los primeros síntomas, y que transcurren otros tres en ser confirmados de modo médico. Las comunidades autónomas informan ahora al Ministerio de Sanidad de los casos sospechosos por sintomatología, lo que permitirá ver con anticipación si la epidemia rebrota. Quedan aún unas semanas, casi un mes, para proclamar el final de la epidemia -que no del virus ni del riesgo de rebrote-, por lo que hay que seguir con el plan de desescalada y, en especial, con la adopción de las medidas de protección personal, que son las más efectivas en la lucha contra el Covid-19. De ser así, es posible que Madrid y Barcelona, que fueron los focos de difusión principales, pasen a la fase 1 la próxima semana. Con la misma cautela, entendemos que se deben estudiar la situación de las provincias de Málaga y de Granada, porque es posible que se acompasen con el resto de Andalucía si la evolución sigue mejorando. Es posible que a lo largo de esta semana también se produzcan alteraciones en la evolución de los datos, hemos aprendido que suele empeorar los martes y miércoles, aunque Sanidad ha cambiado la hora de registro de la información para conocer de modo más directo qué ocurre en el día en que se facilitan. El mejor modo de afrontar la larga recuperación económica que no espera es convertir a España en uno de los países seguros de la enfermedad, porque la certidumbre va a ser la clave de la salida de la crisis que se cierne. Esto es especialmente cierto en el caso del sector turístico, uno de los más importantes de Andalucía y del país, porque la seguridad es el acompañante necesario de cualquier viajero.