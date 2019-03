Ciudadanos pierde el sentido común

La imagen y el crédito de Ciudadanos en Cádiz, tras comunicar a sus dos concejales, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, que no cuentan con ellos para las próximas elecciones, sin esbozar siquiera los motivos de fondo antes de pedirles el acta, han quedado seriamente dañados con vistas a las municipales por errores propios de bulto. Cualquier formación está legitimada para situar en las listas a los candidatos que les parezcan más oportunos. Pero por mucho que haya en juego en la carrera electoral, o precisamente por ello mismo, lo mínimo que se espera, sobre todo de aquellas nuevas formaciones a las que se les llena la boca apelando a la democracia interna y a la transparencia, es que se cuiden las formas a la hora de prescindir de aquellos que han cumplido con su cometido con buena nota y desde la lealtad.

Más allá del trabajo realizado por ambos en la oposición durante todo el mandato en el Ayuntamiento gaditano, lo cierto es que merecían algo de respeto. No parece serio, de entrada, mantenerlos al margen de la configuración de las listas sin saber si continuarían o no, a la vez que a sus espaldas se sondeaba a otros posibles candidatos. Y menos aún que se les despache en unos minutos, en lugar de hablarles claro desde el principio. Para colmo se les comunicó la noticia desde la dirección regional, casi a la misma hora en que estaba anunciada la presencia de su líder nacional, Albert Rivera, en un acto de precampaña electoral en Cádiz, del que salió sin decir ni media palabra a propósito del incendio que tenía organizado en la capital.

Tanto Pérez Dorao como Fernández-Trujillo han optado por pasarse al grupo de los no adscritos en un claro gesto de desaprobación con la maniobra auspiciada por el aparato del partido. E incluso no descartan organizar una candidatura independiente, algo que no han de decidir en caliente, por más que tengan el convencimiento de que Cs se haya "cachondeado de Cádiz" a la vez que los haya ninguneado sin ningún pudor. La de la capital no ha sido la única crisis que se ha desatado en la formación naranja a lo largo y ancho de todo el país, producto de una mala planificación y de la más que notable ausencia de cuadros intermedios en la organización que sepan canalizar tanto trabajo como se les acumula. Es obligado cuidar la marca, pero es mucho más importante cuidar a los candidatos, que a día de hoy no saben si repetirán en muchos casos. De hecho, la mayoría de sus listas a las municipales sigue siendo un misterio. Parece obvio que con lo que no contaban en Cs es que el adelanto electoral de las generales, que tanto ansiaban, los haya retratado con unas formas y un estilo que no se corresponden con el sentido común.