Un Carnaval insufrible

La participación de 149 agrupaciones de adultos en el próximo COAC y el formato aprobado por la organización del Concurso, que apuesta por sesiones más cortas con un tope de siete grupos por función, prolongará la duración del próximo Carnaval, el más largo de la historia, durante casi dos meses. Los propios autores, entre ellos los más punteros, han sido los primeros en tildar esta propuesta como un auténtico disparate, que pide a gritos una profunda reflexión, sobre todo, para analizar la primera fase, la de preliminares, que se antoja interminable. La mayoría, de hecho, considera el calendario "un sinsentido" y no les falta razón. A este paso, y vista la globalización de la fiesta, en muy pocos años el certamen se puede volver insufrible si no se adoptan medidas. Ni siquiera el hecho de que la fiesta se celebre el próximo año en pleno mes de marzo, gracias al calendario litúrgico, ha permitido, tras el aluvión de grupos inscritos, que el Concurso se distancie de la Navidad.

La brecha entre los colectivos que se sientan en el Patronato del COAC y las agrupaciones que participan cada vez es más grande, hasta el punto de que no pocas piden revisar el sistema de los cabezas de serie e incluso volver al sorteo puro en la primera fase, entre otras propuestas que ayuden a reconducir la fiesta. Su enfado monumental ha llevado a muchos autores, en este contexto, a pedir que la organización del COAC vuelva a manos del Ayuntamiento, toda vez que entienden que un Concurso que se alargue por encima de las seis semanas se prevé casi imposible de controlar. En total serán 36 funciones y lo más probable es que las primeras en pasar por el Falla, en caso de pasar a cuartos, no vuelvan a repetir sobre las tablas hasta pasadas cuatro semanas. Y al contrario, aquellos que participen en último lugar en las preliminares se pueden ver en la obligación de cantar hasta en cuatro ocasiones en apenas dos semanas, lo que a la vez dificulta y de qué manera la tarea del jurado oficial a la hora de tomar las referencias. El aumento del número de sesiones, y quizá esto sea lo más importante, mermará muy mucho la calidad del COAC, ya que no existen tantos grupos de primera fila como sesiones programadas.

Entre los autores cada vez se extiende más el miedo a morir de éxito, por lo que unos abogan por ampliar los grupos por función, otros por una preselección fuera del Falla y otros por dejar que sea la suerte la que decida las sesiones. El problema es que ya es tarde para abordar los posibles cambios del reglamento, pese a que el Patronato, que ayer insistía en que no modificará el calendario, estaba advertido. Es lo que ocurre cuando se conduce con las luces cortas obviando el espíritu de una fiesta tan singular.