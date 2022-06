Cádiz sin barrer

El nuevo revés sufrido por el Ayuntamiento de Cádiz en el proceso de adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos no puede llegar en peor momento, justo a las puertas del verano y con la ciudad cada vez más sucia y descuidada. Tras cuatro años de polémica y farragosa tramitación del contrato de la basura, la empresa que por segunda vez había resultado la adjudicataria del servicio, Acciona, ha decidido renunciar a la firma del convenio por la variación de los precios desde que se presentó su oferta. Acciona ha esgrimido esta razón, pero dada la falta de rigor y seriedad de este Ayuntamiento, podría haber alegado cualquier otra causa y a nadie le habría sorprendido. No en vano, desde que el equipo de Kichi tomó las riendas de Cádiz, la gestión deja mucho que desear. Tal vez si no hubiese desmantelado el servicio de contratación nada más aterrizar en San Juan de Dios, se habría ahorrado muchas situaciones insólitas.

Desde la llegada al poder de los anticapitalistas, los despropósitos se han multiplicado en la Administración local. Se llegó tarde a la contratación del alumbrado navideño; el contrato del autobús, aún pendiente del proceso de licitación, sigue sin resolverse ocho años después, y por no irnos más lejos, el enredo con el contrato de la limpieza ha asestado un varapalo a la ya de por sí maltrecha credibilidad del gobierno local. Ahora le ofrecerá el contrato a Valoriza, la firma peor valorada. Y de aprobarse esta solución, se incrementará el coste para los gaditanos en 10 millones de euros, un millón al año, puesto que su oferta era la más costosa. Kichi quiere llevar al pleno esta opción lo antes posible, pero este procedimiento puede ir para largo, a la vista de que Cointer, la empresa que fue la primera adjudicataria del contrato hasta ser excluida, presentará un nuevo recurso. Si a esto unimos el del propio Ayuntamiento ante el TSJA contra el tribunal de contratación, la ciudad seguirá sin barrer hasta no se sabe cuándo.