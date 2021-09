En los últimos tiempos se observa en España la proliferación de manifestaciones y contramanifestaciones protagonizadas por la ultraderecha y la extrema izquierda, empeñadas en convertir las calles en un campo de batalla en el que medir sus fuerzas, acabando así con su condición de espacio público para la convivencia. Lo vimos muy claramente en la manifestación homófoba de este sábado en Madrid, en el que un grupo de ultras, utilizando de forma torticera la bandera que nos representa a todos los ciudadanos, recorrió las calles pronunciando intolerables consignas que insultaban a las personas por su condición sexual. La Fiscalía debe investigar hasta el fondo dicha manifestación y las autoridades autonómicas y locales madrileñas deben hacer lo posible para evitar que se vuelvan a repetir, entre otras cosas para desmontar las acusaciones de homofobia que el PP recibe por parte de algunos políticos de izquierda con claros intereses electoralistas. Pero no sólo es la extrema derecha la que ha protagonizado estas manifestaciones que rozan o directamente incurren en la violencia. No hace mucho, vimos cómo en Vallecas grupos muy cercanos a Podemos intentaron impedir por la fuerza un acto electoral de Vox absolutamente legítimo y pacífico. Ante esto, buena parte de la izquierda radical cerró filas y, en vez de reconocer el error, apoyó la violencia. Los mencionados son sólo dos ejemplos de un proceso de violencia política de baja intensidad que no se veía en España desde los años más convulsos de la Transición. En Cataluña, como se observó durante el procés, esta violencia subió de intensidad hasta límites que rozaron lo tumultuario. Las autoridades, independientemente de su signo político, deben acabar de una vez por todas con este tipo de actos que, si bien son muy minoritarios y puntuales, sí crispan sobremanera la vida política y las redes sociales. La calle es de todos y todos podemos exponer nuestras opiniones siempre que se haga desde el respeto a los demás y a la legislación vigente.