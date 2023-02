Burocracia y poca transparencia

Exceso de burocracia, que retrasa la distribución, y falta de transparencia. Éste es, a grandes rasgos, el balance de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado España esta semana para examinar cómo se están utilizando los fondos entregados por la UE para impulsar la recuperación económica tras los duros efectos de la pandemia. La comisión estaba presidida por la diputada alemana, del Partido Popular Europeo, Monika Hohlmeier, considerada dura y temida por el Gobierno español. Al final el balance no ha sido todo lo desfavorable que La Moncloa se temía o que el PP deseaba, aunque han quedado claras las muchas deficiencias que presenta la gestión de los fondos en los que Pedro Sánchez ha basado la política de gestos sociales con los que ha querido romper la tendencia electoral negativa que le pronostican las encuestas. El informe de la comisión parlamentaria deja claro que uno de los problemas que enlentecen la distribución de los fondos está en la falta de cauces de diálogo efectivo entre la Administración central y los gobiernos autonómicos, algo de lo que la Junta de Andalucía ha venido quejándose con reiteración. Sí ha salvado el Gobierno los temores que albergaba de que la reforma del delito de malversación se encontrara con reparos por parte de los examinadores de Bruselas. Finalmente, ese capítulo se ha cerrado sin problemas y la comisión entiende que no se le ha abierto una puerta a la corrupción. En definitiva, el Parlamento Europeo ha dejado al descubierto los fallos de los que adolece nuestro sistema administrativo, caracterizado por un entramado burocrático que dificulta la consecución de objetivos y que no tiene mecanismos suficientes de control y transparencia. La propia estructura autonómica del Estado supone que esos muros de burocracia se hacen más difíciles de traspasar. Bruselas lanza una advertencia que no puede caer en saco roto.