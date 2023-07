Alos actuales líderes de los diferentes partidos, sobre todo de los dos mayoritarios, se debe el dudoso honor de haber polarizado la política española hasta haberla convertido en una pugna de bloques irreconciliables. Así llega el país a las trascendentales elecciones de dentro de dos domingos. La semana que termina ha servido, por lo menos, para clarificar una situación presidida por el ruido. Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que Vox es el aliado natural del Partido Popular y que recurrirá a esta fuerza política para conformar, si los resultados así lo determinan, la mayoría que desaloje a los socialistas del poder, aunque ello suponga integrarlos en una coalición. Por su parte, Pedro Sánchez no oculta que su única opción de mantenerse en el poder pasa por unir sus fuerzas a las de Sumar, de Yolanda Díaz, y agregar a todos los extraños compañeros de viaje que lo han acompañado en esta legislatura, llámense Bildu o Esquerra Republicana. A pesar de que han sido esas extrañas alianzas las que han hundido la imagen del PSOE y de su principal dirigente. La política española está fracturada en dos sectores entre los que parece imposible cualquier acercamiento. Lo malo es que esta distancia insalvable no parece fruto de una tensión electoral más o menos lógica. Y lo peor es que este enfrentamiento no es el que se puede percibir en el conjunto de la población española. La política está mucho más crispada y es más cainita que el día a día de millones de españoles, que sólo desean una situación de estabilidad que permita el desarrollo económico y social. Los dirigentes de las principales fuerzas tienen la responsabilidad de poner la política al servicio de la gente de forma que ésta no sea cada día más un problema. La consecuencia es una desafección creciente que compromete la estabilidad del sistema.