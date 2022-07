Andalucía, sin pérdida de tiempo

El presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección finalmente ha conseguido su propósito de ajustar el calendario para nombrar un Gobierno antes de apurar el mes. Los grupos parlamentarios de la oposición han facilitado la posibilidad de que se puedan acortar los trámites desde la constitución del nuevo Parlamento y las sesiones de los debates para la investidura de Juanma Moreno. Así, el 14 de julio la Cámara autonómica comenzará su XII Legislatura y el 20 los diputados conocerán las propuestas del candidato popular. Un día después se celebrarán las votaciones y el 22 el seguro presidente tomará posesión. Margen suficiente para que el nuevo Ejecutivo consiga algunos días para rodarse antes de agosto, un mes inhábil a casi todos los efectos. "Andalucía no va a perder un minuto", defendía esta semana el titular en funciones de Presidencia, Elías Bendodo. El escenario económico así lo aconseja. Con una inflación que ya superó el mes pasado los dos dígitos, Moreno anunció en la reciente campaña electoral las primeras medidas que desde San Telmo intentarán mitigar el alza de los precios, como la supresión del canon del agua que los andaluces pagan a la Junta en sus recibos o nuevas ayudas a los autónomos. Moreno gozará de mayoría absoluta, pero quiere estrenarla con reuniones y posibles pactos con los colectivos y sectores económicos que más puedan aportar a la salida de la crisis. El candidato del PP pidió el voto a los simpatizantes del PSOE y ahora tendrá la oportunidad de refrendar su mensaje. Los socialistas ya han anunciado que no habrá periodo de gracia para el nuevo Ejecutivo. Y el complicado verano que se prevé en la sanidad es un ejemplo. No hay tiempo que perder.