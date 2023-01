Agua y política

Desde que estrenó su segundo mandato tras las elecciones de la mayoría absoluta del pasado 19 de junio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha dejado pasar un discurso importante sin referirse por extenso a los problemas que provoca en la región la falta de suficientes infraestructuras hidráulicas y sin reivindicar la necesidad de que el Estado acometa inversiones urgentes para paliar este déficit. Su mensaje de fin de año, pronunciado en la noche del 31 de diciembre desde una cooperativa olivarera de Jaén, no fue una excepción. Moreno, como es habitual en este tipo de intervenciones, no hizo anuncios de calado, se limitó a dibujar una Andalucía que progresa a una velocidad a la que no lo hacen ni el resto de España ni de Europa, aunque este diagnóstico no se vea, ni mucho menos, correspondido por la realidad. Sólo elevó levemente el tono cuando habló de la sequía y de las consecuencias devastadoras sobre nuestra agricultura y el resto de la economía regional. El agua, dijo y no exageró, es tan importante para Andalucía como el gas para Alemania. En la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez para que se invierta en obras de almacenamiento y saneamiento de agua y en la reiteración de que la Junta pondrá encima de la mesa 4.000 millones de euros hay una evidente necesidad. Urge corregir unos retrasos que lastran a una región que tiene en la agricultura y el turismo sus dos grandes ejes de obtención de rentas y generación de empleo y que está falta de una política industrial digna de ese nombre. Una situación que se verá agravada en el futuro más próximo por la prolongación en el tiempo e intensidad de las sequías. Pero hay también un trasfondo político que conviene no olvidar. El Gobierno del PP andaluz está dispuesto a elevar el tono de confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo en este año con dos elecciones transcendentales a la vista. El agua no es un elemento mal escogido y dará abundante munición en esta guerra.