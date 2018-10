Aceituna negra, menos palabras y más medidas

La decisión de EEUU de gravar con fuertes aranceles la aceituna negra española -en su práctica totalidad andaluza- ha colocado a este sector de nuestra industria agropecuaria en una difícil situación que requiere un importante compromiso por parte de las administraciones. Tanto la Junta como el Gobierno central ya han mostrado, como no podía ser de otra manera, su disposición a hacer lo posible para que este producto -que tenía en el mercado norteamericano su principal salida- supere la difícil coyuntura en la que se encuentra. Pero todo será en vano si no hay un compromiso firme y decidido de la Unión Europea (UE). Aunque el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha expresado ya en más de una ocasión su intención de ayudar a la aceituna negra española, lo cierto es que desde Andalucía se percibe una cierta pasividad por parte de las autoridades de Bruselas, sobre todo si se compara con la firmeza con la que Europa ha defendido otros intereses comerciales, como los del acero y el aluminio, también amenazados por la Administración Trump. No dudamos de las buenas intenciones del comisario Hogan, pero se deben empezar a dar pasos concretos en la dirección adecuada.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, estuvo ayer en el Foro Joly y aseguró que el Ejecutivo está intensificando las gestiones al máximo nivel para que la Comisión Europea acuda a la Organización Mundial de Comercio para impugnar o denunciar las medidas de EEUU. Según Planas, la UE ya está trabajando en una evaluación preliminar de los aspectos legales para esta actuación. Pero estamos hablando de acciones a medio y largo plazo que, siendo necesarias, no solucionan las urgencias del sector. Por eso es importante que, como piden los productores y las administraciones españolas, la Comisión Europea se comprometa en la articulación de ayudas de promoción y búsqueda de mercados alternativos. Por lo pronto, ya existe la posibilidad de contar con 2,5 millones de euros específicos para la promoción del producto.

Asimismo, también es necesario que, en la negociación de la PAC 2021-2027 , se trate, como propone Planas, la posibilidad de pagos asociados a la producción para la aceituna de mesa, lo que sería un gesto muy importante en favor del sector porque son pocos los que cuentan con esta clase de subvenciones. Medidas como estas, y no sólo las buenas palabras, son imprescindibles para que Bruselas demuestre que su compromiso es sincero.