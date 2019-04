Todo por un voto

Hablamos de bloques, de miedos, de más vale que me votes a mí para que no salga el otro, de indecisos, de polémicas antes del debate pero poco de ideas, de programas. Un candidato cunero que se enfunda la camiseta del Cádiz y parece que es más cadista que Macarty, que moriría por cargar el Nazareno y por salir de punta jurado en una comparsa de Carnaval. Otros que lo más cerca que han visto una procesión ha sido de hormigas en el campo y que se dejan los callos en los pies con tal de recolectar votos. Lo que hace una campaña electoral no es capaz de hacerlo ni el ADN. El efectismo por encima de todo. Son los nuevos tiempos de la política, el de las redes sociales y los de más vale una imagen que mil palabras. La campaña ya ha pasado por la carrera oficial casi sin ruido, entremezclada con ruidos de tambores hasta que llegue a su templo el día 28. Ese día habrá quien tenga su santo entierro político y alguno que otro resucitará.