El PSOE provincial vive unos momentos complicados en un debate interno ante la cercanía de los procesos congresuales. Es necesario y urgente que entre todos intentemos aportar serenidad, tranquilidad y respeto a las buenas formas y a las decisiones democráticas de los afiliados.

Efectivamente, en el último proceso de votaciones solo se trataba de elegir a los delegados al ya próximo Congreso Federal, para lo que se presentaron dos listas. ¿Qué problema había en ello? Si se cree en el voto libre y secreto, deben asumirse los resultados democráticamente como siempre hemos hecho los socialistas.Un grupo de hombres y mujeres socialistas decidieron presentar una lista alternativa a la denominada “oficial” ante la que los militantes podían pronunciarse libremente y elegir lo que creían mejor para nuestra organización. ¿Por qué surge el conflicto?

La militancia decidió y optó con claridad, a pesar de algunos intentos reprobables de presiones e injerencias. Decidió, y dio su apoyo a la lista alternativa y por tanto con este ejercicio libre simplemente perdió la encabezada por nuestra Secretaria General. Nada nuevo en nuestros debates internos, no es la primera vez que la militancia da la espalda a la “oficialidad”. Es un clásico.

Se ha tratado de un ejercicio libre y secreto de los y las militantes y sobre lo que nuestro partido ha hecho y hace bandera, exhibiendo una manera democrática que debería ser copiada por el resto de las formaciones políticas en beneficio de la democracia.

Pero hay que decir que durante estos días hemos asistido a unas reacciones poco afortunadas y poco edificantes para los y las socialistas y para la ciudadanía en general. Es difícil de entender por qué en este proceso interno se han alcanzado semejantes niveles de crispación.

En mi opinión, todo parece indicar que la conclusión que han extraído quienes han perdido es que es muy posible que esto haya sido una fuerte llamada de atención de la militancia indicando claramente la necesidad de hacer las cosas de otra manera, y hacen bien, porque es justo lo que ha sido. Es necesario hacerles partícipes del proyecto.

Y hay quienes durante estos días se dedican, en cuerpo y alma, a intentar cambiar esta realidad con, al parecer, métodos que no caben en nuestra organización y de todos de sobra conocidos desgraciadamente a través de los medios de comunicación.

Un ejemplo llamativo ha sido el protagonizado por la secretaria de Organización usando la sede oficial del Partido, los medios de prensa del Partido, no para llamar a la calma y al sosiego, sino para arremeter contra compañeros que únicamente han ganado una elección interna. ¿Dónde queda la neutralidad? Curiosa forma esa de entender la democracia interna en quien tiene el encargo estatutario de velar por el buen hacer de las normas reglamentarias de las que nos hemos dotado.

Es bueno y es lo que deberían hacer, pararse y reflexionar seriamente sobre lo ocurrido. Preguntarse seriamente por qué ha habido dos listas, si todos apoyamos a Pedro Sánchez para el Federal y a Juan Espadas para el Regional.

Preguntarse seriamente qué ha ocurrido para que en esa lista alternativa estuviésemos un número importante de miembros de la actual Ejecutiva Provincial y entre ellos, nada más y nada menos que el Vicesecretario General, varios Secretarios de Área y quien esto suscribe como Presidente cerrando la candidatura.

Es el análisis que hay que hacerse y seguramente dejarían de hablar de sanchistas nuevos o no, espadistas o susanistas porque esa no es la realidad. Lo sucedido tiene única y exclusivamente un componente provincial, sustentando en un desencuentro larvado, una desconfianza que venía aumentando día a día y donde unas pocas personas toman las decisiones en un círculo muy reducido y provocando con ello un desencanto que ha desembocado en una lista alternativa. Si lo piensan bien, esa lista ha sido todo un ejercicio de capacidad de aglutinar, de entendimiento entre muchos compañeros y compañeras que en el pasado no estuvimos de acuerdo.

Estas reflexiones deberían ser las que propiciaran un clima más amable y nos pudiéramos dedicar a resolver nuestras cuestiones internas situándolas en lo que son, solo cuestiones internas de nuestra organización. La gente nos espera ahí fuera.

Y ahora que ya se conocen las fechas de nuestro Congreso provincial y para evitar seguir por este camino de enfrentamiento se debería de convocar de inmediato la Ejecutiva Provincial que a su vez convoque el Comité Provincial, cerrando por tanto el tan “publicitado” censo.

Es lo que debemos hacer y para velar por el más escrupuloso procedimiento y respeto a la transparencia y dada la clara toma de postura de la actual Secretaria de Organización que, está en su legítimo derecho de hacerlo, no es menos acertado decir que no es lo más conveniente que sea justamente quien tuviese el encargo de llevar adelante todo lo necesario para la organización del Congreso. Por el bien de todos y por supuesto de la propia compañera, deberíamos hacer lo mismo que se ha hecho para la organización del Congreso Regional, crear una Comisión organizadora con una composición plural que garantizase el buen funcionamiento de todo el proceso, contribuyendo con ello a la calma y al sosiego tan necesario.

Creo sinceramente que los socialistas gaditanos tenemos el deber y la obligación de encauzar el proceso, llevarlo por el camino de la normalidad democrática, dándole la voz a los compañeros y compañeras para que libremente, sin presiones, decidan qué futuro quieren para nuestro partido en la provincia y así con el refrendo de la militancia, poder retomar el ser un instrumento útil para la ciudadanía gaditana. Desde el respeto a todas las posiciones, una vez terminado el proceso, todos y cada uno de los afiliados y afiliadas nos pondremos detrás de la dirección que salga elegida para, como siempre, intentar hacer lo mejor en beneficio de esta provincia.