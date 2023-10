El voto de la ciudad de Cádiz no es el que se deposita en las urnas para las elecciones municipales. Ese es el voto de los empadronados gaditanos. El voto de la ciudad es costumbre que se realice en la mañana del 7 de octubre en el templo de Santo Domingo, santuario de la Patrona, la Virgen del Rosario. Este año llega la primera función tras el cambio en el Ayuntamiento. Después de ocho años, vuelve un alcalde del PP a la ceremonia. Será la primera vez que Bruno García pueda ir con ese cargo. Sorprende que no presente el voto de la ciudad, que seguirá a cargo del deán de la Catedral. Otra curiosidad es que el festivo local, que debería ser mañana, 7 de octubre, se ha trasladado a hoy, día 6, festividad de San Bruno, precisamente. Es decir, a la víspera. Y mañana no es día festivo.

En los últimos años, el voto de la ciudad a la Patrona se ha rodeado por una polémica. Kichi ha sido un alcalde ambiguo con la religiosidad popular. Por un lado, es innegable que ha tratado bien a las hermandades y cofradías. No ha sido un alcalde como Fermín Salvochea, que intentó vender la Custodia del Corpus, aunque ahora algunos lo nieguen. Kichi otorgó a la Virgen del Rosario la Medalla de Oro de la ciudad, con gran cabreo de los ateos y laicistas gaditanos. Pero también es verdad que ha esgrimido reticencias antirreligiosas en otras ocasiones. A veces, por lo bajini, se insinuó que para no enfrentarse con algunos compañeros más radicales.

Por sus ideas, por partidismo, o por lo que sea, Kichi se lió. Empezó en 2015 enviando al concejal podemita Adrián Martínez de Pinillos a leer el voto de la ciudad en nombre del Ayuntamiento. Aquello acabó con Adrián como político local y con el voto municipal. De todos modos, Kichi nunca asistió a las funciones presididas por el obispo Zornoza. En la de 2022, el voto lo renovó el deán de la Catedral, el padre Ricardo Jiménez, que entre otras cosas dijo: “Que nuestros dirigentes estén a la altura de lo que se espera de ellos”.

En la izquierda, no todos son contrarios a estos votos. En Medina Sidonia se montó otra polémica porque el anterior alcalde, Fernando Macías, de Izquierda Unida, hacía el voto de la ciudad a la Virgen de la Paz durante la función en su honor. Más de presentar votos son los del PP. En Algeciras, su alcalde, José Ignacio Landaluce, realiza el voto a la Virgen de la Palma, que es la Patrona. Así que en este asunto se debe entender que es una tradición.

El voto se renueva en nombre de los ciudadanos. Por eso, no es lógico que lo lea el deán, sino que lo debe hacer el alcalde o un concejal.