A vista de pájaro

Desde aquí siempre hay buenas vistas, aunque no todo lo que se ve sea bello. A corta distancia me inquieta un Día del Libro que pasa sin pena ni gloria en la ciudad a la que más se le escribe del mundo; me tuerzo, estrábica, buscando qué puerta habría que tocar para que se abriera de par en par la esperada ampliación del Museo Provincial; veo ya claras las imágenes surrealistas de un verano borroso si se cumplen los pronósticos de adelanto electoral en Andalucía... Veo, veo, ¿qué ves? Desde la azotea del Fénix la mirada es larga y se puede otear a la extrema derecha gobernando ya en una comunidad autónoma de nuestro país; y, más lejos, la amenaza en Europa que se presiente desde Francia... A veces quisiera ser gallinita ciega pero el Ave que preside la solana me mira, abre sus alas de fuego y enciende para mí la ciudad. Qué hermosa Cádiz, rodeada de murallas y mar. Que ambas nos protejan.