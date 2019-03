La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cádiz se había presentado como institucional, no como acto de campaña. Sin embargo, el contenido institucional que se le atribuía yo no lo he entendido. El presidente pasó la mañana en el Campus de Excelencia Internacional del Mar de la UCA y después acudió al Oratorio de San Felipe Neri. Si un presidente del Gobierno viene a Cádiz puede incluir esas dos visitas en su agenda, pero también otras más prácticas. Incluso visitar en el Ayuntamiento al alcalde González, que se ha sentido ninguneado por el jefe de Fran. Viendo las fotos de la comitiva de Sánchez queda la impresión de que vino a pasar la mañana, por hacer tiempo, ya que le tocaba un día de excursión.

La foto del presidente Pedro Sánchez con el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, en el campus de Puerto Real, tiene su mijita de mandanga. El todavía rector sonó hace algunos meses como posible candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz (antes de que confirmaran a Fran González) y más recientemente como posible candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz (antes de que se cargaran a Juanma Pérez Dorao, lo que ya dio pistas) y todavía hay algunos que siguen diciendo por las barras de los bares que Eduardo será candidato, como si lo supieran mejor que el propio interesado.

Aparte de las candidaturas, sorprende que Pedro Sánchez acudiera al campus de Puerto Real. ¿No habíamos quedado en que la UCA quiere potenciar el campus de Cádiz y por eso han trasladado el Rectorado al Gobierno Militar, previo cobazo a Kichi? Si Sánchez quería ver lo del CEI-Mar, podrían haberlo llevado al castillo de San Sebastián y enseñarle cómo está aquello, cuya propiedad es del Estado. El CEI-Mar, con su coordinador Juan José Vergara al frente, le ha dado utilidad a una parte del ruinoso castillo, pero lo demás está de vergüenza.

Y después nos queda el Oratorio. Ya sólo faltaría que Pedro Sánchez se defina como liberal de Cádiz, igual que Albert Rivera. Aquí todo el mundo nos está saliendo liberal de Cádiz, mientras cada vez hay menos liberales y Cádiz va como el cangrejo. En el Oratorio estuvo acompañado por Fran González, y recibió las explicaciones del historiador Francisco Javier Ramírez, número 5 de la lista municipal del PSOE.

Por la tarde, acudió a Málaga, para visitar el Parque Tecnológico y el Museo Picasso. Entre lo científico y lo artístico pasó un día estupendo. Pronto vendrá también Grande-Marlaska, no sé si con sus tres perros. Son días ideales para los turistas.