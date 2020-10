El virus sigue presente

Este Jueves publicaba el BOJA las medidas aprobadas para combatir la segunda ola del COVID-19, que confirma el dicho de que segundas partes, nunca fueron buenas, que, en este caso puede deberse a una mala gestión en el tratamiento de la pandemia, que se inició en marzo. La entrada en vigor de estas nuevas medidas ha tenido lugar a las 0:00 horas de ayer viernes e implica el cierre perimetral de Andalucía, hasta el 9 de noviembre y supone que nadie pueda entrar ni salir del territorio, junto a que las provincias de Sevilla, Granada y Jaén, al completo y hasta 449 municipios, tengan la misma limitación. Esto afecta a casi la mitad de la población andaluza y no somos en Cádiz los peores tratados ya que el cierre solo afecta a la Sierra, Jerez y la costa noroeste, que comprende los municipios de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena. Y esta decisión ha sido, en general, bien acogida por los munícipes de los ayuntamientos afectados, de los que no se podrá entrar ni salir, salvo por motivos laborales, educativos o sanitarios. Como la baraja de los bares tiene que estar echada a las 10:30 de la noche y el toque de queda a las once, los aficionados al fútbol no podrán presenciar por T.V. el partido entero del Cádiz F.C, frente al Éibar. Tendrán que buscar una solución para seguir presentando el partido un cuarto de hora más y en todo caso, acompañados de 5 personas, como máximo.

En Madrid la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha optado en su guerra no declarada con el presidente Sanchez, por reducir el cierre a dos fines de semana: el de Tosantos y el de la Almudena, permitiéndose el resto de la semana, las entradas y salidas. Habrá en Andalucía 500 controles a cargo de la Guardia Civil y la Policía nacional, encargados de vigilar la entrada a la Comunidad y a los 499 municipios andaluces, cuyos habitantes están confinados. Los municipios andaluces se han clasificado en 4 niveles. El primero no comporta demasiadas restricciones, pero sí el cuerto en el que se encuentran Sevilla, Granada y Jaén más las comarcas gaditanas de la Sierra, Jerez y Costa norte.

Se han detectado en Andalucía 5.202 nuevos casos y en Cádiz 520 nuevos contagios. El virus ha entrado incluso en Puerto II, donde hay 23 presos infectados.