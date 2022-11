Y los violadores contentos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, debe dimitir de inmediato. Como principal responsable y lideresa de otra ley fracasada: la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley de sólo sí es sí. Ese sobrenombre ya delata la vulgaridad con la que su grupo se toma cuestiones tan sumamente graves. Hoy, todos los violadores aplauden a la ministra a la que deberían temer. Ya se empiezan a contar por decenas las revisiones de condenas de violadores y abusadores que, simplemente por oficio, sus abogados rebajan sus penas. Les ampara la nueva ley: si fueron condenados a 8 años de cárcel la nueva horquilla rebajada deben aplicarla ipso facto. Se ha dado el caso de que un penado, un profesor de inglés de un colegio de San Sebastián de los Reyes, que cumplía seis años y nueve meses como autor de tres delitos de abuso sexual continuado, otro de abuso sexual y un delito de posesión de pornografía infantil que había abusado de cuatro adolescentes, ha visto rebajado tanto su castigo que va a pedir una indemnización al Estado por exceso de cumplimiento de condena. Este violador ya está en la calle. Y ya no volverá porque, como asegura con una inexplicable sonrisa la jueza de Podemos, y delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rossell, gracias a esta ley el que sale ya no regresa a la cárcel. Al contrario, Pachi López demostró su inquietante ignorancia tras asegurar que para que regresen a prisión los violadores que están siendo excarcelados se volvería a cambiar la misma ley. No si no se hubiera incluido una sencilla disposición transitoria que obviaron de manera premeditada al crear esta desastrosa ley que tan feliz hace a los violadores y temor causa entre las víctimas. En todo este disparate se denota que Podemos, y por extensión el Gobierno al completo que apoyó su tramitación en el Congreso quiere acabar con el sistema judicial español al que acusan de reaccionario y machista. Es de máxima gravedad que en España, y gracias a la soberbia, ignorancia, de Igualdad y el Gobierno, estos hechos que nos ocupan, desde la ley del sólo si es si, la ley trans, la eliminación de la sedición o malversación, pongan fin a un Golpe de Estado 3.0. Ya tuvimos el protagonizado por Tejero a base de tiros. Luego el del 1 octubre que se trata de borrar como si la ensoñación de los independentistas hubiera sido la nuestra. Ahora Sánchez dirige un Golpe de Estado por el que va acabando con los pilares fundamentales de la Democracia al que hay que parar para no decir a todo que si, solo para que él siga en el gobierno destrozando un gran país, como es España.