Con viento fresco

Acabo de volver a Cádiz después de unos días fuera y 'Gloria' a base de soplidos me ha devuelto a la ciudad. Vengo de tierras más cálidas, incluso de darme el primer baño en las islas afortunadas (tampoco hacía calor, también te digo), y un tiempo gélido me ha hecho regresar al invierno. Las gripes golpean a base de toses y estornudos a mi alrededor en una banda sonora continua. Pero el ambiente ya se va poniendo el disfraz para entrar en calor. He llegado a la orilla del concurso carnavalero, a lo justo para sus primeros compases. Y noto como los días poquito a poco van tardando un pelín más en irse, empujando la noche casi hasta el inicio de las sesiones del Falla. La cuenta atrás para el carnaval en la calle llega hoy al mes. Así que sí, el frío sopla fuerte y manda el viento fresco, pero el calorcito se está fraguando al rescoldo de las coplas para encender el alma gaditana y cantarle a la primavera para que se vaya acercando. Un consuelo.