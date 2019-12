Los viejos comunistas

Dicen que en China, uno de los cuatro países de todo el mundo donde gobierna un partido comunista, si defiendes el capitalismo vas a la cárcel y si lo practicas te haces millonario. Es decir, el comunismo fue un proyecto del siglo XX que fracasó de manera estrepitosa, por eso ya no existe. Quedan algunos residuos esparcidos por el mundo transformados en otros partidos evolucionados hacia la socialdemocracia radical. Ni una sola vez en la historia un partido comunista ganó unas elecciones, todos los países que gobernó fueron fruto de guerras, revoluciones o la imposición de un ejército extranjero. Digo todo esto para mis amigos José Joaquín León y Enrique Montiel que cuando hablan de Podemos se refieren a este partido como comunista cuando no es cierto. Que un pequeño grupúsculo en el interior de Unidas Podemos se llame Partido Comunista no quiere decir que esa coalición lo sea. Sí hay una corriente llamada Anticapitalista, a la que pertenece el alcalde, varios de sus concejales y Teresa Rodríguez, que provienen del trotskismo aunque no me atrevería a asegurar que ellos mismos se calificaran así. Digo más: la política que intenta poner en marcha Adelante Cádiz a lo más que podríamos calificarla es a socialdemócrata, por mucho que ellos hablen de impugnar el sistema y toda esa gestualidad. En resumen, redistribuir la riqueza, prioridad en la acción de gobierno para los sectores más desfavorecidos de la población, apoyo a los servicios públicos, separación entre Iglesia y Estado (si exceptuamos procesiones y medallas a las vírgenes a lo que José María González no le ha hecho ascos). Ahí no hay ni comunismo ni nada que se le parezca. Ya digo: el comunismo se intentó en el siglo XX y quedó demostrado que no sirve, provocó hambrunas, muertes y calamidades sin cuento, junto con una lucha abnegada y valiente a favor de la democracia en los países regidos por una dictadura, como fue el caso español. La democracia liberal es el peor sistema político si exceptuamos todos los demás, en frase atribuida a Churchill. Yo diría incluso que Podemos se parece más al peronismo argentino: esa mezcla de política asistencial y populismo . Tan es así que el jefe del gabinete de Pablo Iglesias ha dejado su cargo para ser ministro en el nuevo gobierno de Argentina. Incluso si se quiere se puede decir que sus dirigentes son bolivarianos, de cuando apoyaban a Chávez, Correa y Evo Morales, los dos últimos caídos en desgracia. En ningún caso comunista. Los viejos comunistas pueden dar fe .