Una vida online

SEDENTARISMO puro y duro? ¿Para qué visitar un comercio si podemos comprar por internet? Luego vienen los lamentos. “Qué pena, ahí compraba yo cuando era chico”. Hay cosas que se pueden adquirir por internet. Otras, no. Que sí, que hay muchos artículos más baratos y no está la vida como para regalar el dinero, pero de ahí a comprar por Amazon un lote de queso y jamón como me contaba un detallista del Mercado Central... ¿Y si el jamón viene malo? Ahora que todo se compra por internet y que muchos van en patinete eléctrico, la obesidad va a sufrir un repunte. Sobre todo en la chavalería, que ya abandonó los juegos en las calles abducida por las maquinitas y los móviles. Irán al gimnasio en patinete, como podía leerse en un ‘meme’ estos días. Y acabarán comprando el pan por Amazon, aunque les llegue al día siguiente y más duro que las tabletas de piñonate.