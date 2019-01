Como si la vida fuera carnaval

Una, ya enredadas las manos entre serpentinas y cubierto el rostro con la máscara, comienza a escuchar el sonido de la sucesión de pequeños y grandes accidentes que conforman el presente como ruido de tráfico tras el cristal de una mansión. Es lo que siempre me ha dado más miedo de este Concurso nuestro de coplas, su poder de abstraermedel verdadero tic-tac del día a día, su capacidad de anular mis ganas de descifrar lo que siempre me ha intrigado desde pequeña, cómo funciona el mundo, qué ha tenido que pasar para que pase lo que tiene que pasar. El porqué, esa obsesiva pulsión infantil que abandonamos demasiado pronto... Y este Concurso, su ritmo, sus formas, sus colores, hasta sus olores, consigue lo que no han logrado ni las fake news, ni la vagancia, ni la opaca palabra de los mandatarios, consigue confundirme y aislarme de un Golpe de Estado, de la desaparición de una consejería o de la fractura del seno de un partido.