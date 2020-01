Una vida de arró en blanco

Siempre que hacen público un estudio sobre lo mala para la salud que es una comida, siempre citan a alimentos que están buenos: el marisco, el atún, el pez espada, la carne en general, los dulces, el chocolate, el jamón, el pan (El Bimbo, no) pero nunca he leido nada que diga que es malo comer arró en blanco o kiwi...será que esos alimentos son tan sosos que, por no producir, no producen ni enfermedad alguna.

Comer hoy en día es un peligro. Estos tios piensan que es peligroso hasta pelar pistachos, porque puedes "achocarte" con la cáscara. Dan ganas de almorzar más que en un restaurante, en una ambulancia, por si te tienen que asistir de inmediato de algún mal provocado por lo que lleva dentro un bisté vuelta y vuelta. Y yo digo, ¿no es mejor comerse las cosas en salsa, que mirarlas por el microscopio?

Yo no sé para que se ponen a mirar las gambas por un microscopio; las gambas se han hecho para comérselas, no para mirarlas con una lupa... que para eso ya están las mariposas.

Todos estos estudiosos no cogen nunca el arró en blanco para mirarlo al microscopio? o es que el arró en blanco no vale ni para eso. Cuando eramos pequeñitos nos decian que como no te comieras el arró en blanco, que para lo único que servía era como gotelec para el salón comedor, no habría postre y tú pues le ponías un poquito de tomate y para dentro. Más que todo por la patria, era todo por el flan de huevo.

Hoy a los niños se les asusta, en vez de diciéndoles que viene el coco, diciéndoles que viene un estudioso y que le va a mirar por el microscopio la cuña de chocolate rellena de crema que se comió en la merienda.

Hay que pedirle a los señores estudiosos que miren por los microscopios el kiwi, el arró en blanco, las coles de Bruselas, los yogures de coco y estoy seguro de que también encontrarán en ellos grandes condensaciones de cadmio o polifenoles de esos malvados...porque algo tienen que tener. Por lo pronto seguro que encuentran grandes dosis de malaje, que eso ya tiene que producir alguna enfermedad.

Me han dicho que ahora están estudiando los pegotones de mayonesa. Esperemos que no encuéntren nada sospechoso, que me estoy viendo haciendo la ensaladilla con Nutribén de crema de arroz...y eso tiene que estar "pa echarselo a los estudiosos"...y sin picos.