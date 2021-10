La oposición del Ayuntamiento de Cádiz exigió el viernes al equipo de gobierno de José María González que dé marcha atrás a fin de celebrar el Carnaval en febrero, en lugar de retrasarlo hasta después de Semana Santa. No deja de ser una victoria simbólica, puesto que Kichi desoyó su petición habida cuenta de que la junta de gobierno local no se debe al pleno. Es más, el gobierno de Kichi no se moverá un solo centímetro de sus planteamientos y por lo tanto el Carnaval y el Concurso del Falla se celebran en primavera. La pregunta entonces que se harán algunos es obvia: ¿para qué sirve el pleno?