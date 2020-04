La victoria colectiva

No tengo hijos ni perro. Llevo toda la cuarentena saliendo lo mínimo, para comprar y tirar la basura. No quiero un pin ni un reconocimiento. Claro que tengo ganas de salir a la calle, de recuperar normalidad, de saber si mi coche sigue donde lo dejé y si arranca, si mis piernas aguantan corriendo más de diez minutos, quiero ver a mi familia, a mis amigos, ver si están tan bien como dicen o es solo para no preocuparnos... Tengo las mismas sensaciones e inquietudes que millones, supongo. Y si el que tiene perro se ha aireado más, y si la que es madre puede salir antes, pues me alegro. Entiendo que serán responsables y no quiero hacer de policía moral. No nos enfademos por ver imágenes de gente que no cumple los decretos, no son la mayoría y no nos toca a nosotros impartir justicia. Saldremos de la crisis juntos, igual de unidos que hemos estado este mes y pico. En la desescalada y en lo que venga, paciencia y buen humor, que el resto solo dan malos humos.