El vicio de infelicidad

El balcón
Ignacio Martínez
Una cuestión semántica
Gafas de cerca
Suelo soltar la primera frase de Anna Karenina, aunque no acabo de convenir con la tesis de Tolstoi: “Todas las familias felices se parecen; todas las infelices lo son a su manera”. La armonía, la estabilidad y el amor asemejan a las familias que los poseen; puede interpretarse. En sentido contrario, las infelices, las fracasadas, lo son por su propio pie, por codicia, manías, mala vida y, de otra parte, por tantos avatares ingratos o crueles del destino, cuyo control es imposible para los hijos de los mismos padres. Por el arranque de la novela se ha llegado a acuñar el Principio de Anna Karenina, que establece –un poco por la cara– que los éxitos obtenidos por la parentela inmediata tienden a ser sólidos, mientras que los fracasos nacen de circunstancias infaustas, convertidos en lastres de hormigón.
En la cara buena de la carretera, y si uno se pasea por una urbanización de playa costeada, la gente que pasa por tu lado parecen clonados. Y uno recuerda al Show de Truman, donde un desavisado (Jim Carrey) es objeto y víctima de un experimento social: una vida artificial donde todos son actores y figurantes felices cual perdices... menos la timada cobaya.
Cuando Gracia visitó Costa Ballena se acordó de esa película: parejas con hijos de informal uniforme, paseando en carril bici por la urba roteña y chipionera. SI rascas, las familias felices no lo son tanto, o no lo son en absoluto. Las infelices tampoco están sumidas en la miseria moral con su perpetua condena. Pero, ¿por qué no van a ser los desafortunados felices a su manera, Lev Nikoláievich Tolstói?
España se da la traza de un tetris de sumo egotismo, con familias felices e infelices, abanderadas. Una deriva que nos convierte en un cuerpo de conjuntos disjuntos territoriales, en competencia ética, fiscal, supremacista. Acomplejados cada una a su manera: quien se siente expoliado y quien se siente chantajeado por el rico histórico máster del bisnes de la indignación. Oh: la descabellada condonación de las deudas autonómicas para que se las coma el Estado. Un esperpento chapucero que mueve a la facción irredenta y ensoberbecida de Cataluña, por boca del capellán Turull, de la hermandad de los Siete Votos de Junts, a decir que Andalucía rebaja impuestos “con dinero de Cataluña”. Ni felices ni infelices: somos una compañía sin capitán.
