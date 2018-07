Un viaje a Córdoba

Resultó bastante cateta aquella visita que hicieron los concejales del Ayuntamiento de Cádiz y expertos varios al Puerto de Málaga. Dijeron que era para comprobar in situ la integración en la ciudad. Más interesante era visitar el de Barcelona. Todavía se ignora la utilidad de esas excursiones. No obstante, para seguir con los viajes de fin de curso, les propongo que organicen otro a Córdoba. Conste que no es una crueldad para achicharrarlos un día de calor, como a San Lorenzo en la parrilla del martirio, sino para que aprendan. Se trata de conocer la integración de Córdoba en el Patrimonio de la Humanidad, pues ellos cuentan con cuatro monumentos incluidos y Cádiz ninguno.

Recientemente, vimos la alegría de la consejera y ex alcaldesa cordobesa Rosa Aguilar, o de la actual alcaldesa, Isabel Ambrosio (ambas del PSOE), tras confirmarse la aprobación de Medina Azahara en la amplia lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Ya tenían antes la Mezquita-Catedral, el casco antiguo y los patios cordobeses. Es decir, que nos ganan por 4-0. En realidad, les ganan a todos, ya que es la ciudad española con más monumentos y/o actividades inscritos en el catálogo de la Unesco. Por consiguiente, es bueno aprender de los que saben, y así dejarían de hacer el ridículo, proponiendo que Cádiz presente esto o lo otro, sin que les aprueben nada.

No debe ser tan difícil si Córdoba lo ha conseguido en cuatro ocasiones. Cada vez que lo intentan, le ponen pegas a Cádiz. Vuelvo a decir que el Carnaval debe ser secundario, como una opción B. Lo más importante no es el Carnaval, sino Cádiz propiamente dicha. Se debe empezar por la ciudad y después que sigan con el Carnaval, o los Juanillos, o los Tosantos, o lo que sea.

¿Y qué debería ser lo primero? El Cádiz americano. Se ha comentado que las murallitas no pasarán, porque la Unesco aprobó otras murallas (algunas a imitación de las gaditanas, por cierto). Pero también hay otros cascos antiguos, y coló el de Córdoba. Aparte de que el concepto del Cádiz americano debe ser superior, no sólo castillos, murallas con sus garitas, cañones de guardacantones en las esquinas, sino también la Catedral de las Américas con sus torreones, las barrocas espadañas coloniales del Carmen y los barrios del Pópulo y Santa María, donde vivieron indianos, y hasta la columna de plata que vino de México.

Una excursión a Córdoba es necesaria. A ver si aprenden algo. A ver si consiguen que la Humanidad, por fin, reconozca el pasado espléndido del Cádiz de la decadencia.