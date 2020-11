La verdad de las mentiras

LAS grandes cadenas de televisión de los EEUU cortaron de manera simultánea la emisión de una comparecencia del presidente porque hacía acusaciones sin pruebas. Si se generalizase sentaría un precedente excepcional . De manera paralela el Gobierno de España quiere poner en marcha un orwelliano Ministerio de la Verdad, un organismo que impida la difusión de noticias falsas según el criterio de las personas que integrarán dicho departamento. El espíritu totalitario asoma la oreja en cuanto nos descuidamos, una instancia gubernamental va a decidir qué es verdad y qué es mentira , nos va a privar a los periodistas de nuestra función y a los ciudadanos de su capacidad crítica.

Imaginemos que se generalicen ambas medidas ¿Cuando Pedro Sánchez nos dice que va a crear 800 mil puestos de trabajo con el Plan de Resiliencia deberíamos cortar la emisión, eliminar la circulación de la información en las redes sociales e incluso su publicación en los periódicos? Porque no hay pruebas de tal afirmación, como cantaría el Selu: puede que sí, puede que no. Si bajamos el balón al pasto ¿qué tendríamos que haber hecho el día que Cristóbal Montoro y Teófila Martínez nos anunciaron 5.000 puestos de trabajo en la Zona Franca? ¿Tendríamos que haber impedido la difusión de esa información? El tiempo ha sido despiadado porque no solo no se han creado esos puestos sino que se han destruido muchos de los que existían entonces. ¿Qué deberíamos haber hecho cuando Jorge Ramos se gastó 35 millones de euros para comprar las naves de Altadis que al final solo sirvieron para que él mismo se las regalase al PP con el fin de celebrar allí un congreso del PP? ¿Y cuando José María González dijo que volverían por el puente los que se habían ido?¿O cuando su partido dijo, vía Visedo, que con dos millones se arreglaba la vivienda en Cádiz? ¿Y cuando los candidatos del PP nos aseguraron que Juan Manuel Moreno iba a hacer la Ciudad de la Justicia, el nuevo hospital o el traslado a Valcárcel de la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Y cuando nos mostraron con toda pompa la llegada de Torrot a las naves de Altadis? Ahora se firma con prosopopeya un convenio entre el Ayuntamiento y Zona Franca que aparte de la lírica lo que viene a decir que ZF regala tres aparcamientos, se compromete a arreglar el agua y la luz del recinto, que va de suyo. Tras todo ello el alcalde ve algo especial por segunda vez en la mirada de Fran González. De manera paradójica mientras se firmaba el acuerdo se va LTK y Bayport anuncia que se instalará en otro lugar. ¿Tú me lo preguntas clavando tu pupila en mi pupila azul diría González a González? No sé si la Comisión de la Verdad debería mantener la emisión.