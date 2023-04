Sumar es una palabra noble, estupenda, querida por todos. El sueño cumplido. Es el poema 'Masa' de César Vallejo, el libro que no vio publicado, España, aparta de mí este cáliz (1938). Hasta que no se sumaron todos no resucitó el soldado muerto, el combatiente. En la poesía del peruano hay siempre un sello evangélico, esa fe sencilla transmitida por los padres a los hijos, entonces. Al cadáver se le acercó un hombre y le dijo ¡No mueras, te amo tanto! Pero el cadáver siguió muriendo. Estos versos fueron escritos en la España agónica de noviembre de 1937. Sí, no es tanto el consejo de un experto consultado por Yolanda Díaz, es que Sumar debería ser el factor común de todos los partidos, debería ser España. Que no lo es, desgraciadamente, tiene que ver con las contramedidas puestas en marcha casi enseguida, el mismo día por la tarde en que Sumar y su imagen, la vicepresidenta gallega de Trabajo, lanzaron la proclama al aire de Madrid. Porque le endosaron dos verbos otros, también inequívocos, fulgurantes, decisivos: Restar y dividir. Esto es, pide sumar quien no ha hecho otra cosa que dividir. Y restar. De ahí la ruptura de Podemos. Y la posibilidad de que todo sea menos, mucho menos de lo que hubo sido y la llevó a ella, a Yolanda Díaz, a la vicepresidencia del Gobierno de España, que no sucederá porque su sumar será su dividir. Volviendo a Vallejo: Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando: ¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte! Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. ¿Suma todo el que suma? Mejor dicho: ¿todo el que quiere sumar lo logra? Es la apuesta de esta dirigente comunista frente a los otros de los que formaba parte. Y por tanto, ¿su éxito ayudaría a alguno? ¿Y su fracaso? Mientras, el combatiente sigue muerto esperando a todos los hombres de la tierra, la suma completa que lo rodeará y entonces el cadáver triste, emocionado, se incorporará lentamente para abrazar al primer hombre y echarse andar.

¿Se trata de nuevo de España ese primer hombre que quería Vallejo levantar de la muerte? Desde luego no hay otra España que el conjunto de los españoles, sumados en votos de las urnas que proclamen sus deseos, no enfrentados a muerte sin resurrección, muertes oscuras sin un abrazo emocionado y un levantarse de esa declinación infinita para andar de nuevo. Restar y dividir es la alternativa, pues. Y esperar, que no es un verbo aritmético, no es un verbo matemático. Es un verbo estratégico que tiene que ver con la realidad, lo que hay, de donde ha surgido Sumar, esa mentira.