Un verano raro

ESTE verano nos ha dejado sin algunas tradiciones. Ya no se puede ir a un restaurante a hacer sobremesa con los amigos porque al poco vendrá un camarero antipático a pedir que dejes la mesa a otros comensales. Ahora a los restaurantes se va a comer, lo que supone un paso atrás en la historia de la humanidad. La gente para comer se quedaba en casa, salía para charlar con los amigos, cosa que los de LLORECA no te dejan: las calles y las plazas llenas de mesas para que tengas que levantarte con la comida en la boca. Por supuesto nada de esto impide que los LLORECA boys sigan de plañideras con el venerable Di María, persona de riesgo. Tampoco hay guiris y nos tenemos que conformar con sevillanos, madrileños y bilbaínos. Para muchos camareros es un alivio, apenas hablaban un español inteligible y encima queríamos que se expresasen en inglés. En las playas han puesto un torno, como en los estadios, para saber cuánta gente puede entrar, cuando deberían hacer como los hosteleros y a la media hora echar al personal, al menos los vigilantes contratados por la Junta servirían para algo, ya que en Cádiz la Policía Local ha desaparecido. Si alguien da positivo en PCR se abre la tierra bajo los pies, bien sea El Faro, Romerijo o el Athenas. Menos mal que hemos tenido un verano de poniente que ha permitido pasarlo en casa sin contacto, sin aglomeraciones, sin mascarilla, en uno de los veranos más agitados de los últimos tiempos, para que luego digan que en agosto no pasa nada.Otra de las desgracias de este verano es que no hemos tenido campeonatos de golf, de polo y de cróquet como era habitual, no hemos visto las fiestas de blanco en Puerto Sherry y las performances a la puesta de sol en Vista Hermosa. No sabemos si ha habido polo en Sotogrande o Montenmedio, quién ha ganado los campeonatos de cróquet, si los ha habido, en El Puerto, Villanueva o el Novo. Vale, han venido muchos ministros, hubo momentos en los que esto parecía La Moncloa: Marlaska y Nadia Calviño en Chiclana, María Jesús Montero en Chipiona (tan sevillana ella), Juan Carlos Campo y Merichel Batet en Zahara (¡qué escándalo! el ministro se atrevió a hablar con Manolo Chaves), Pedro Sánchez unos metros más allá de Sanlúcar, en Las Marismillas. Nos ha consolado de no saber a qué han dedicado su tiempo libre los que otros años se vestían de blanco para el cróquet o las fiestas, los caballos de los jugadores de polo (¿polistas?) grandes ejecutivos del IBEX llegados desde la almendra de la M30 para aplaudir puestas de sol y comer atún en "la Costa de Cádiz" con gente de la aristocracia local de apellidos compuestos y dos dedos de tocino de cristiano viejo, cosas de la Alta Sociedad.