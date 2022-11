El que venga detrás que arree

La realidad supera a la ficción, o la naturaleza imita al arte, como quieran ustedes. Si la gente se tiró de cabeza gañotil a los bonos de hostelería, ahora tienen copados los trenes de media distancia entre Cádiz y Sevilla por el mero hecho de que no cuestan nada. El sueño de la razón produce monstruos. Cuando el Gobierno de España estableció que se podía viajar gratis en los trenes de cercanías y media distancia no contó con que en Cádiz la gente mata por lo gratis y actúa sin considerar que alguien puede necesitar de verdad lo que ellos desprecian. Si ustedes se dan una vuelta por la Plaza de España, todavía no han inaugurado su reforma, ya está asquerosa de restos de meados de perros, de caquita, de colillas o de cualquier porquería que han arrojado los ciudadanos. Si usted necesita ir de Cádiz a Jerez o a Sevilla, olvídese porque han copado los trenes como resultado del buenismo del Gobierno. Qué bueno es el Gobierno de España que nos lleva de excursión. Lo que antes utilizaba cualquier ciudadano cuando lo necesitaba, ahora no puede porque algunos han copado las plazas ya que no cuestan nada. Los mismos que cobran cualquier tipo de ayuda, evaden el pago de los impuestos que permiten al Estado financiar esas subvenciones, los que tienen invalidez si pueden no pagan IVA, los empleados públicos que viven (vivimos) del dinero público a la hora de pagar no tienen en cuenta que el Estado se sostiene con las aportaciones ciudadanas. La pandemia trajo la bendición del pago con tarjeta, que permite a la Agencia Tributaria controlar los ingresos de todos, pero de repente hay una epidemia en los datafonos, la mayoría se han estropeado. Consultas médicas, colegios concertados que viven de la subvención pública, profesionales de todo tipo, seguimos con el pago sin IVA y otras engañifas. No sabría decir si el abuso de los bonos de RENFE se ha producido en toda España o es que en Cádiz hay más caraduras que en el resto del país, el caso es que la gente actúa con el desparpajo habitual, sin pensar en los demás. Me sorprendió que en Japón no había papeleras por el mero hecho de que la gente no tira nada al suelo, se lo guarda y lo tira a la basura en su casa, está multado fumar en la calle porque no se pueden tirar colillas, alucinante. En realidad somos todos unos LLORECA en intensivo y en extensivo. Cuando vengan las restricciones por la sequía podrán ver ustedes a la gente lavando sus coches como si no hubiera un mañana, en frase actual. Eso sí, los perritos podrán ir en el Trambahía, podemos estar tranquilos. Todo es con el sudor del de enfrente, como la chirigota del Selu. El Gobierno abandona a Cádiz, qué sucia está la ciudad.