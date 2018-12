La velocidad de la luz

Yo, sin ir más lejos, detesto la Navidad, esa explosión de hipocresía que nos hace desear la felicidad, durante unos días ,a quienes les deseamos lo peor el resto del año o a quienes nos importan un comino a todas horas. Celebrar todo de manera cristiana para desear después que se vayan los inmigrantes . Por eso me dan igual las luces, los villancicos y los belenes . Digo más: oigo una zambomba y salgo corriendo como alma que lleva el diablo. Comprendo que la iluminación extraordinaria ayuda a que la gente venga al centro a pasear con lo que pueden comprar en lugar de hacerlo en Amazon o en los centros comerciales con el beneficio económico que trae para la ciudad. Lo sorprendente es que el debate sobre la iluminación se haya circunscrito al mundo de la política, o puede ser que a los comerciantes, que son los afectados, también les dé igual. Lo digo por el silencio atronador de sus asociaciones. Si a ellos no les importa habrá que relativizar lo que hasta la fecha habíamos pensado que era importante. Yo creía que los comerciantes iban a salir como Cayetana Álvarez de Toledo a Manuela Carmena "no te lo perdonaré mientras viva" a cuenta de la cabalgata de Reyes sin embargo resulta que al menos no están enfadados. Me intriga el resultado de la investigación municipal sobre un expediente que comenzó en abril cuya ejecución física concluyó la víspera de Nochebuena. Como dijo Mafalda: alguien ha hecho algo sin que una pueda enterarse, maldita sea. Lo cual no impide que la política nos haya dejado páginas imborrables de la literatura, desde el nardismo del artículo del alcalde a las tildes que le faltan al artículo de Juancho Ortiz. El alcalde pidió perdón, algo verdaderamente insólito en el mundo de la política donde todos aciertan y si alguien se equivoca es el adversario. Acto seguido nos regaló un ripiobando con puñales en el estómago junto a otros momentos cumbre. Nada comparado con la pelea de Juancho con la gramática y el diccionario que Los Ángeles no han sabido corregir. Genial eso de no digo que el alcalde sea mentiroso pero miente mucho, debe ser que está nervioso ante la posibilidad de que Pérez Dorao le coma la tostá o quien le ha escrito el artículo no está seguro de volver al despacho que ocupaba, que la vida son cuatro días. Del pasodoble pasamos al cuplé sin solución de continuidad, con las tildes en el tintero y la sintaxis en paradero desconocido. Espero que hoy, día de los Santos Inocentes, nos veamos reclamados por alguna broma. Era tradición.