Se van los franciscanos

Periodismo es contar que Lord Jones ha muerto a quien no sabía que Lord Jones estaba vivo". Eso me pasa a mí con los franciscanos. Por lo visto hay un drama en la ciudad porque los franciscanos se van de Cádiz y yo no sabía que todavía estaban aquí. Las amargas lágrimas de Petra Von Kant versión Martín José, que el pobre estará llorando desde que se conoció la noticia. No sé si las acémilas, que diría Carlos Alarcón, también están llorando. Yo vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. En verdad tampoco sé si los dominicos se fueron o están todavía en Cádiz, habida cuenta del hotel que abrió el convento. Igual los franciscanos tienen la misma intención. Los carmelitas empezaron vendiendo su casa de retiro a la Junta para hacer la Escuela de Hostelería, que la Iglesia, ya se sabe, no da puntada sin hilo, a Dios rogando y con el cepillo pasando. Qué gloriosos tiempos aquellos de la desamortización cuando se abrieron las plazas de la Merced, Mina, Guerra Jiménez, Mercado Central y Candelaria, esta última por obra y gracia de Fermín Salvochea. En este momento procesal me entra la duda de si veremos en el alcalde al Kichi-Jeckill o al Kichi-Hyde, el que retiró el crucifijo o el de la levantá. No sé qué pensará de la marcha de los franciscanos y del desconsuelo en el que quedan los cofrades de la Vera Cruz y el Nazareno del Amor, igual la mutación andalucista del antiguo trotskista le hace envolverse en el populismo y acercarse al Parisién a llorar la marcha de los franciscanos. Se me ocurre que el Ayuntamiento, tan pródigo con las cofradías, podría financiar la permanencia en Cádiz de la orden. Se fueron los agustinos, los jesuitas, los capuchinos, los carmelitas y ahora los franciscanos. Si mañana se van los salesianos, los lasalianos, los marianistas, las Hijas de la Caridad y las carmelitas (soy verduna) yo seguiré en el mismo sitio, dormiré igual, me ingresarán la nómina a final de mes. Todos ellos llegaron un día, se fueron otro o se irán en cualquier momento. Llegaron los fenicios , luego los romanos , después los árabes y al final los castellanos. Pasamos de orar a Melkart a Hércules, de ahí a Júpiter, a Alá o a San Servando, San Germán y la Virgen del Rosario. Llevamos tres mil años aquí, cada cierto tiempo cambiamos de dioses. El martes creo que se celebra la primera piedra de la Catedral y los bancos de lo que los cursis llaman "la seo". Ahora la gente son más de rezarle a Negredo o a Martínez Ares, algunos incluso a Juan Carlos Aragón, cada vez somos más descreídos, la secularización de la sociedad no trae más que calamidades. Hay gente pa tó, que dijo Rafael el Gallo cuando le presentaron a Ortega y Gasset.