Ir a por UVAs

Pruebairrefutable de que estoy en la edad provecta es que han cambiado los términos de la conversación, no es que ahora se digan palabros en inglés del tipo de lawfare, fake news, iPhone, APPs, spoiler y otros, ni siquiera que se hayan colado palabras importadas del politiqués como líneas rojas, hoja de ruta, pastilla, nicho de oportunidad, vecinas y vecinos, al fin y al cabo hay mucha gente que quiere parecer más culta de lo que en realidad es. Recuerdo aquello de Juan de Mairena “ponga en verso: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Respuesta: lo que pasa en la calle”. La gente piensa que hablar en público o escribir consiste en hacerlo oscuro para dar a entender una cultura que no se tiene. En mi época a las plusvalías urbanísticas se les llamaba edificabilidad: tantos metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, que en función si fuera residencial o terciario, si era vivienda protegida o vivienda libre, las ganancias eran mayores. Lo sabe muy bien Florentino, que consiguió de su compadre Aznar cambiar los usos de la ciudad deportiva y multiplicar por 100 (¡cien!) la edificabilidad para que su club ganase 100 mil millones de pesetas, como cuenta muy bien José María García, sirvió para que García Ferreras vetase a Matilde Fernández en la SER lo que a la postre acabó con su carrera política por oponerse a Su Florentineza. Ahora a la edificabilidad se le llama Unidades de Aprovechamiento, que al final viene siendo lo mismo con otro nombre. Lo hemos visto con la operación del nuevo hospital, con el lío de quién tiene derecho a estas UVAs, las que se le añadieron al futuro solar del Puerta del Mar, las que se pudieran añadir al antiguo suelo de CASA destinado al hospital. Quién saca provecho y en qué medida: Zona Franca, Ayuntamiento, Junta y la única que está callada, dueña del suelo de la Residencia, la Tesorería de la Seguridad Social. Hemos pasado de discutir si se hacía el nuevo hospital o no, con el cobazo que nos estaban dando desde la Junta (Chaves, Griñán, Susana y Juanma), unas veces con el PSOE , otras con la complicidad del PP, para no molestar a los jefes, que son los que hacen las listas electorales y los que nombras a los cargos. Por no hablar del tiempo que van a tardar en construirse, a la consejera se le ha escapado que 12 años, lo que traducido resulta que serán lo menos 20, sin contar el tiempo acumulado desde que se anunció la operación, se firmó un primer convenio y la modificación correspondiente del PGOU para discutir como siempre si son galgos o son podencos. Tic tac tic tac.