Cada uno es cada uno

Apesar de lo que dice Adelante Izquierda Gaditana yo soy muy partidario de que las atribuciones de competencias a los concejales tengan que ver con su vida laboral, el que la tenga, claro. Para empezar. Ana Sanjuán ,¿qué mejor concejala de Vivienda que aquella que se ha dedicado a la promoción inmobiliaria privada? Si se ha dedicado a vender pisos es de suponer que sabrá vender viviendas públicas de Procasa, si es a eso a lo que se dedica la empresa municipal. Es una maledicencia pensar que va a beneficiar a su propia empresa en las promociones públicas o en la venta de suelo, eso es imposible, no ha ocurrido una cosa así jamás en la política española, que es de una probidad acrisolada. Jamás ha habido una colusión entre lo público y lo privado en ningún partido español, no sé cómo alguien puede pensar eso, qué mente más retorcida. Igual pasa con Bea Gandullo, que antes era empleada de una asociación de comerciantes y ahora es concejala de Comercio. A nadie se le ocurre pensar que pueda concederle una subvención a la asociación donde trabajó y donde igual va a volver, ni tampoco se le ocurre a nadie que su acción de gobierno esté mediatizada por los intereses de la asociación de comerciantes. De la misma manera Pablo Otero ¿quién mejor para llevar servicios sociales que el director de una residencia de ancianos? No se encontraría a nadie mejor. Lo que no sé es el motivo por el cual le han dado a Juancho la Policía Local, salvo que alguien le haya visto cara de queu o piense que con gorra estaría mejor. Carlos Lucero desde luego no tiene hechuras de deportista, por lo menos puedo asegurar que jugando al fútbol es malísimo, así que no veo yo ahí que haya dedicación especial. Si hubiera sido el Cossi, que hace 35 años era la gran esperanza blanca del fútbol gaditano bajo las órdenes del Peruano en el Santo Crista, esos quiebros, esas carreras por la banda como un Lamine Yamal del Complejo. El Teru tiene una empresa que, por ahora, no tiene vínculos posibles con la actividad municipal, aunque nunca se sabe cuándo uno va a ir palante, según terminología de Miguel Ángel Rodríguez, así que Superteru se dedica apatrullar la ciudad en plan Torrente versión el Fary. Lo mismo te arregla una papelera que una ducha, un lavapiés, que te hace una escaleta para los informativos de Onda Cádiz. ¿A quién ponemos de concejal de Semana Santa, concejalía de nueva creación? Pues al que fue hermano mayor del Nazareno. ¿Para educación? Pues un maestro, el mismo Verdulla, aunque cuando escriba se le olviden las tildes. Nada nos hace pensar que cada uno va a dedicarse a beneficiar a sus empresas o actividades previas a la política, faltaría más. Vamos del coro al caño y del caño al coro.