Los últimos sones del No Sin Música

La séptima edición del No sin Música en la capital gaditana echó ayer el telón después de tres jornadas con algunos de los grupos y solistas que tienen multitud de seguidores. Sin lugar a dudas, el gran plato fuerte de todo el festival ha sido Vetusta Morla, a lo que hay que añadir otras actuaciones muy destacadas como las de Marea, Rozalén, DePedro, Zahara y Fuel Fandango entre otros. En la tarde de ayer el ambiente fue in crescendo conforme iba avanzando la jornada. El No Sin Música ya es una oferta musical muy asentada en la provincia, a las que hay que añadir otras como el Concert Music de Sancti Petri en Chiclana o el Tío Pepe Festival en Jerez.