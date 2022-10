La última victoria

La Ley de la Memoria Democrática, con sus cancelaciones y exhumaciones, va a ser otra victoria del franquismo. Lo expuso perfectamente Mahatma Gandhi: "Al principio, te ignoran; luego te ridiculizan; luego te atacan; luego ganas". Obsérvese cómo Franco ha pasado póstumamente por todas y cada una de las fases. La revancha del antifranquismo hubiese sido dejarlo caer de irrelevancia en irrelevancia hasta el olvido final. Sería otro general Narváez a lomos de los libros de Historia y nada más.

No parece el caso. Merece una reflexión el ilustrativo estudio sobre la evolución de la frecuencia de aparición de determinadas palabras en las páginas del diario El País entre los años 1980-2019. En esos cuarenta (ejem) años, el nombre de Franco no ha dejado… ¡de crecer! Ahora andará por las nubes. Es tendencia sin Twitter ni IG ni TikTok ni siquiera Facebook.

Replicarán ustedes: pero hablando de él peor y peor. Oh, claro, por supuesto. Eso ya lo explicó Dalí, un experto en la materia: "Que hablan de mí, aunque sea bien". Porque si hablan mal es todavía mejor: se palpa que no pueden dejar de nombrarte. ¿No pasa con Franco? Obsérvese que, más que una damnatio memoriae que lo condene al olvido, que es la única pena verdadera que puede dictar la historia, se le ha sentenciado a una extrañísima condición perpetua de muñeco del pin-pan-pun de rabiosa actualidad. En su contra se puede hablar constantemente, y cada vez se hace más, y a mayor volumen. En su defensa, ni mu. Además, se le individualiza en el BOE. La ley no arremete contra Cisneros ni contra Zumalacárregui ni contra El Cid ni contra Alfonso X, tan imperialista. Qué va, sólo Franco.

Es indudable el atractivo antisistema que entre los jóvenes produce esa situación de contrafigura, de antihéroe, de bandolero, de archivillano de películas y videojuegos, de catalizador del paroxismo de los prebostes. No creo que haya publicada ninguna encuesta de grado de conocimiento entre las nuevas generaciones en términos absolutos y comparados con otras figuras históricas. A ojo de buen cubero, en la calle, un sondeo amateur da que pensar.

¿Por qué insisten en esta torpe estrategia que lo coloca en el centro del debate? Hay quien opina que por simple electoralismo. Hay quien sugiere una pulsión freudiana. Hay quien sospecha que, en realidad, actúan al rebufo de un recuerdo latente en la sociedad. Yo ni lo sé ni me lo explico, sinceramente.