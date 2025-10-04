Tururú Turull

Como ha advertido Tacho Rufino, vuelve la cantinela (tururú) del expolio a los catalanes por parte de los andaluces. Rufino percibe en los compases del solo de trompeta de Turull que se vienen tiempos electorales. Yo se lo veo, pero también se lo subo. El cambio de tercio de Turull –que todavía sigue metiendo la mano en la negociación con el Gobierno de Sánchez y ya ha empezado a lloriquear– apunta a algo más gordo.

Porque si diese por seguro que va a pasarse otra legislatura trincando a dos manos –presupuesto y poder– a cuenta del manual de resistencia de Sánchez, no entonaría el tururú del victimismo. Estaría de victimario, como han estado en la gloria todos estos años.

Pero los tiempos están cambiando, el barco de nacionalismo-socialismo se hunde y los primeros en darse cuenta de estas cosas son los espabilados. Como Moreno Bonilla nos ha dado alas con lo del chocolate del loro de las desgravaciones fiscales a las mascotas, el nacionalismo ha visto que ni pintiparada la ocasión para retomar sus repetidas quejas del loro verde del estar discriminados, ellos, los nacionalistas, que se han puesto las botas a cuenta de España con Pedro Sánchez de maître de sala.

También tienen un problema en Cataluña con Alianza Catalana. A base de concentrarse en lo suyo –en el negocio y en la transferencia de competencias– han descuidado muchísimo el nivel de vida y la seguridad en las calles de los catalanes corrientes. Los que se sienten españoles tomaron nota mucho antes, pero los nacionalistas no se han quedado atrás y Silvia Orriols amenaza a Junts.

Por eso recurren al viejo truco del agravio comparativo con Andalucía. Yo diría que eso ya es muy viejo y que los problemas de los catalanes no están en ciudades lejanas ni en comunidades autónomas remotas, sino en sus barrios. Juanma Moreno Bonilla será, si acaso, un problema de los andaluces y, desde luego, no tan grave como el que en Cataluña tienen con Puigdemont y compañía. Caber, sí cabe el agravio comparativo, pero entre las familias andaluzas que no desgravan lo que debieran y las agraciadas mascotas. A Turull, tururú, habrá que decirle que a otro perro con este hueso. Los perros se lo llevan todo, las desgravaciones y las atenciones del nacionalismo catalán, que va a salir escaldado de tanta cohabitación con Pedro Sánchez.