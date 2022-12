El turismo, qué gran invento

Desde aquel tiempo que se cantaba "el turista un millón, novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve" hasta que el comparsista que le da nombre a un colegio hizo Los Guiris con aquel memorable cuplé: "En clase de español me están enseñando, cómo se llaman los habitantes, de las ciudades más importantes, que es importante para viajar. Pom pom pom pom pom, verá qué viaje me van a dar. En Mérida son meridianos,y los de Menorca se llaman menores, En Soria se llaman sorianos, y tienen la tienda en la Plaza las Flores. Los vascos son vascos de Euskadi, y en Cadi no hay vascos para construir.Tambien aprendí que los guanches son los de Lanzarote, y los que viven cerca de Vigo son los bigotes.Y los de Sevilla son carajotes".

Han pasado años, ya no hay chicas vestidas de flamenca ni de piconeras para recibir a los turistas en las Puertas de Tierra, no hay bandos en los que se prohíbe el bikini ni horario para mujeres y para hombres en las playas, El Anteojo sigue con un Ferradans al frente, antes en la Alameda y ahora en Plocia, donde cantan los pajaritos. De festejar a los turistas a ponerles trabajas hemos pasado casi sin darnos cuenta. La Junta de Andalucía recurre las limitaciones a los apartamentos turísticos del Ayuntamiento de Cádiz, medida más bien copiada de Barcelona, Madrid o incluso de Venecia, porque no veo en Cádiz que haya saturación salvo los días que coinciden cuatro cruceros. El turismo sigue siendo una fuente de empleo y de riqueza. Los precios de los alquileres no van a bajar para los gaditanos, al menos en el centro de la ciudad, por más que se empeñe Martín Martín (ojo, no me ha pagado todavía la tapa de ensaladilla). Ese gran ideólogo anticapi venido a menos, Jesús Rodríguez, se ha cansado también de la campaña contra los cruceros y contra los apartamentos turísticos, igual que el grupito de sus alumnos especialmente motivados a los que mandaba por delante. Curiosamente, las mejores noticias para la ciudad tienen que ver con los hoteles y los cruceros, lo que quiere decir, con el turismo. En julio y agosto hay que soportar la incomodidad de no encontrar mesa en las terrazas, problema que no parece tan importante. Eso sí, LLORECA sigue con la monserga, un llanto cada día, por más que cada vez se abran nuevos hoteles y restaurantes, desde el Q a Las Banderas. Todo es empleo y riqueza para la ciudad. Málaga empezó con el turismo y se ha convertido en la capital económica de Andalucía. Igual un día hay que poner un aforador en las Puertas de Tierra, como han hecho en Venecia, de la misma forma que el Morera pedía pasaporte y visado para salir de la ciudad. Pero como decía Abraracurcix: eso no va a ocurrir mañana.