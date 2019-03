El turismo, qué gran invento

En un radio de 100 metros de mi casa se están rehabilitando cinco fincas, cuatro de ellas con fines turísticos. Supongo que en gran parte del Casco Antiguo ocurre algo similar ya que los apartamentos turísticos y los hoteles son un revulsivo para el centro histórico. Si no hubiera esta eclosión del turismo esos edificios estarían abandonados para siempre, a expensas de que la administración tuviera dinero y un proyecto concreto, cosa improbable. Este proceso rehabilitador es un beneficio en sí mismo, de igual manera que el impacto del turismo en la economía de la ciudad sirve para generar empleo y riqueza, así que no veo el problema por ningún lado. Que en algún barrio de Madrid o de Barcelona haya saturación no quiere decir que aquí la haya o la vaya a haber. Que Venecia o Amsterdam tienen un exceso de vivienda turística, es probable, lo que supone que muchos habitantes tradicionales de los centros tengan que abandonar sus viviendas ante el empuje del turismo, de la misma manera que se crean comercios, cafeterías y restaurantes destinados al turismo, con precios que la gente normal no puede pagar, aunque también ha supuesto una modernización de establecimientos antiguos de nuestra ciudad, esos bares de Cádiz con el vaso en tecnicolor y camareros malages que piensan que por llamarte caballero ya han cumplido toda la dosis requerida de educación y profesionalidad. Yo nada más que veo beneficio por todos lados, solo veo terrazas llenas y gente por las calles. Hay desajustes, es normal, pero no entiendo que sea preciso limitar la rehabilitación de edificios o la apertura de comercios. Ojalá llegue el día que sea preciso aprobar una ordenanza restrictiva en el sector porque haya demasiados restaurantes, sobren pisos turísticos o a los vecinos les moleste el ruido de las ruedas de las maletas a primera hora de la mañana. Por ahora no ocurre nada de eso así que cualquier medida que se proponga para obstaculizar el desarrollo del sector turístico lo que viene es a perjudicar el empleo en la ciudad. Quien lo propone es algún pijo con la vida resuelta que quiere copiar en plan cateto lo que ha visto en el telediario que se hace en ciudades mucho más grandes. No matemos la gallina de los huevos de oro, aprovechemos este impulso para desarrollar otros sectores, como ha hecho Málaga. No dudo de la buena voluntad de la entidad que propone estos recortes, pero conviene recordar que el infierno está empedrado de buenas intenciones.