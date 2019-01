EL tripartito gaditano

Cádiz siempre en vanguardia. Mientras Andalucía se cree que ha inventado un tripartito , en Cádiz se hizo hace tiempo con la única diferencia es que en Sevilla lo conforman Ciudadanos, PP y Vox mientras que en Cádiz son PSOE, PP y Ciudadanos. Para que luego digan que en esta ciudad no hay talento. Pepe Ruiz Navarro debería observar la capacidad de innovación y emprendimiento que hay en la política gaditana. Cádiz emporio del orbe, que aquí se puso el non plus ultra que traducido resulta después de Cádiz ni hablar. Mucho antes de que el juez de la horca (Serrano) Juanma Moreno y Juan Marín formaran su tripartito, Mara Rodríguez, Mercedes Colombo y María Fernández Trujillo habían formado el suyo. Si el tripartito sevillano sirvió para echar a Susana, el de Cádiz, mucho antes, para dejar a Ana Camelo como mediopensionista del Equipo de Gobierno. No se sabe muy bien el motivo por el cual Podemos no podía gestionar los asuntos de la mujer. Digo más: ni siquiera se sabe muy bien para qué sirve la propia Fundación de la Mujer o si se puede calificar de chiringuito feminista según la clasificación establecida por el partido ultraderechista, asumida por sus socios. En realidad no se ha notado nada, ni se notó el día que se creó la Fundación, ni cuando lo cogió Ana Camelo en sustitución de la Colombo ni cuando lo ha cogido María Fernández Trujillo. Yo no observo distinción salvo que un antiguo policía local ha sido elegido gerente. El mayor logro de Ana Camelo fue quitar el busto de la escritora gaditana Mercedes Fórmica de la plaza del Palillero, no se sabe si porque a la Camelo no le gustaba su literatura o por qué. Es cierto que Ana Camelo es una persona con una trayectoria en el mundo del sindicalismo y el feminismo digna de respeto y admiración. Cosa diferente es su ejecutoria como concejala que no va a pasar a la historia más que por haber puesto de acuerdo a PSOE, PP y Ciudadanos para darle a este último partido la vicepresidencia del organismo. O lo que es lo mismo, arrebatarle a Podemos un trozo del gobierno de la ciudad. Una mocioncita de censura, una reprobacioncita de la concejala. Un quiero y no puedo. Mientras el PSOE se manifiesta contra el tripartito andaluz, practica el tripartidismo en la ciudad de Cádiz en un ejercicio de esquizofrenia política digno de análisis. Autobuses del PSOE van de Cádiz a Sevilla para quejarse del acuerdo PP-Ciudadanos-Vox mientras en Cádiz las mismas mujeres apoyan otra cosa. Sorber y soplar a la vez, segar a dos manos.