El tranvía gafado

Ya he escrito en otras ocasiones que el tranvía de la Bahía de Cádiz está gafado. A las pruebas me remito. Ayer, en San Fernando, un vehículo chocó contra una unidad de tranvía de las que están cubriendo pruebas. Sucedió en una glorieta, la de Felipe V, tras la parada de la calle Santo Entierro. Y eso también da que pensar, por el nombre. Todavía no ha entrado en funcionamiento y ya ha sufrido un accidente. Menos mal que no sucedió nada grave, ningún lesionado que lamentar, y que sólo tiene daños de chapa y pintura. Si se cargan un tranvía reluciente antes de empezar a circular, ya tendrían otro motivo más para retrasarlo.

Este tranvía de la Bahía viene de los tiempos de Manuel Chaves, pasó por los de Pepe Griñán, alcanzó los de Susana Díaz y ha llegado virgen hasta el cambio con Juanma Moreno Bonilla. Algunos quieren que se estrene ya, pero se resiste y se hace el interesante. Señoras y señores, no hay que precipitarse, cálmense, y tampoco pasa nada por un año de más o de menos. Tengan paciencia. Las pruebas son para eso, para ver qué pasa en caso de colisiones y otras así. Esta prueba la ha superado: no hubo víctimas.

El tranvía es poco querido, y eso se nota. En San Fernando, la gente se oponía a que pasara por la céntrica calle Real. En San Fernando parece que si el tranvía no arranca nunca, tampoco lo echarían en falta. Pero la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que se ha encontrado con este regalito, lo pasea con mimos, para que los isleños y los chiclaneros se hagan una idea.

Al tranvía lo quieren más en Chiclana y es natural. Su alcalde, José María Román, puede pasar a la historia local como el que lo inauguró, pero no es seguro, porque no se sabe cuándo ocurrirá. En Chiclana nunca han tenido tranvías, ni trenes, ni nada que circule por vías. En Chiclana han vivido incomunicados por este medio de transporte, a pesar de los intentos desde el siglo XIX. Por el contrario, hubo tranvías de Cádiz a San Fernando y La Carraca. Y los suprimieron, como un gesto de modernidad.

En Cádiz, el tranvía apenas interesa, ya que la gente está distraída con el Carnaval, que tanto apasiona. En Cádiz, las pruebas no se aguardan con interés, porque a sus estaciones llegan trenes de Cercanías cada media hora en ciertos momentos del día. Y pasan por las mismas vías, no se olvide. Así que el tranvía es como una redundancia, que no circulará por el segundo puente para ir a Puerto Real, según ha confirmado la Junta. Menos mal, porque esas obras no serían inauguradas antes del siglo XXII.