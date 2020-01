No sé a ustedes, pero a mí la transición Nochevieja-Año Nuevo, ese tramo entre las once de la noche y la una de la madrugada, me despierta sensaciones encontradas. Como un tobogán de emociones. De la tristeza por las cosas malas que ocurrieron a la esperanza por las buenas que tienen que venir. De la alegría por lo positivo de 2019 a la incertidumbre por el nuevo 2020. Si a esto le sumamos la nostalgia, se pone la cosa como para consultar a Paulo Coelho. Vienen a la mente los recuerdos de la infancia, que se mezclan con el presente que escenifican los hijos. Uno, el menor, que se queda. Otro, el mayor, que sale por vez primera a la calle más arreglado que el Mundial de Argentina, como dice mi compadre Canseco. Ahí va, como fueron sus padres, sintiéndose más mayor que nunca. Otro año. Seguimos imparables por el tobogán. El vértigo que no cesa. La vida.