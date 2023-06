Si escuece es que cura, decían nuestras madres cuando echaban agua oxigenada a un raspón en la rodilla. Me emociona oír las mismas palabras en mi hija, mientras me cura unos puntos que me han dado por la espalda. Lo del maestro Vicente Barrera de consejero de cultura valenciano ha escocido, síntoma saludable.

Escuece a los que niegan que los toros son patrimonio cultural, que es negar lo obvio. La fiesta hunde sus raíces en la cultura mediterránea precristiana: sus ecos sacrificiales son evidentes para cualquier que haya hojeado los ensayos de René Girard. Sus valores estéticos los han defendido los más diversos escritores y artistas –pintores, cineastas, escultores– de cualquier ideología y de cualquier nacionalidad, los extranjeros con una sana envidia. Forma parte de la identidad hispánica reconocible en todo el mundo. Filosóficamente, en la medida en que nos planta ante la muerte, dentro de la compleja relación del hombre con la naturaleza y en el umbral de la salvación por la estética, el asunto no tiene fondo.

En una conferencia en el Puerto, Rubén Amón dijo algo extraordinario: “Todos los deportes propenden idealmente al boxeo y todas las artes aspiran a la tauromaquia”. Cuando después, me acerqué a aplaudirle la idea, me confesó que se le había ocurrido allí mismo, sobre la marcha. No sé –no lo sigo exhaustivamente– si ha dicho otras cosas de tanta perspicacia, pero de más, imposible. Y siento darle el disgusto de citarle en un artículo a favor del acierto de Vox (a él que no le gusta nada Vox). Pero convendrá conmigo, porque en el articulismo también rigen las reglas del marqués de Queensberry, que negar a los toros el estatus de altísima civilización y de arquetipo platónico de la cultura, se merece una buena tanta de derechazos. O de izquierdazos, si Rubén los prefiere.

Me consta –por aquella misma noche portuense en que cenamos juntos– que a Amón le espantaría que Vox monopolice la defensa de los toros. Le comprendo, aunque la culpa no será de Vox sino de la incomparecencia de los otros. Pero que Vicente Barrera ocupe un puesto institucional al servicio de todos los valencianos, gobernando para todos, ¿no desactiva ese riesgo de partidismo?

La formación académica de Barrera, muy superior a la de Iceta, ministro del ramo, le cubre las espaldas, por supuesto; pero su trayectoria taurina le prepara además para las embestidas de la vida política. Suerte, maestro.