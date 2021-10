Los dos tontos del wasap

Donald Trump vuelve a la primera línea. De momento digital. El expresidente de los Estados Unidos quiere competir con Twitter, la red que osó bloquear su cuenta en enero cuando alentó el asalto al Capitolio, creando su propia plataforma social. Lo leo en una newsletter que me despierta cada mañana a golpe de asombrosas excentricidades: el provocador magnate ha fundado una empresa de medios (The Trump Media and Technology Group, TMTG) para dar cobertura a su particular Twitter (Truth Social) y no descarta dar el salto a la prensa.

Cuando Jack Dorsey accedió a bloquear su incendiario altavoz, la presión social y las quejas de su propio equipo por las "llamadas a la violencia" que desataban sus tuits eran abrumadoras. Pero Trump era Trump, tenía más de 80 millones de seguidores y crecían las críticas sobre el poder de la industria tecnológica en el debate público. El director ejecutivo de Twitter, que teletrabajaba esos días en su isla privada de la Polinesia francesa, terminó claudicando: se enfrentaban a una circunstancia "extraordinaria e insostenible". Hoy, la TMTG es el resultado de una fusión con Digital World Acquisition Corp, fundada tras la derrota de los republicanos, ya cotiza en bolsa y tienen 300 millones para operar. ¿Será el anticipo para la vuelta real de Trump?

Casualmente (o no), la noticia salta en mitad de una campaña global de grupos conservadores denunciando que las redes sociales los censuran (¡sí, yo también pensaba que era justo al contrario!) y una inesperada revelación de Twitter reconociendo que sus algoritmos "benefician a la derecha", incluida la española, y que ni siquiera saben por qué.

Entre irónico y preocupado, lo advertía hace unos días en un acto de Joly el presidente de Dcoop, Antonio Luque, llevando el problema a nuestro día a día más cotidiano: "Siempre hay dos tontos que se dedican a machacar, pero el problema hoy es que esos dos tontos tienen wasap". No son (solo) cosas de cooperativas; no son (solo) cosas de pueblos. También tienen wasap los padres del colegio y los vecinos de la comunidad y los del grupo del yoga y del gimnasio...

El Reuters Institute acaba de publicar un informe asegurando que la imparcialidad y la precisión son los ingredientes clave para que los medios generen confianza. ¡Cuánto me gustaría creerme el estudio! Porque lo que yo veo en la calle es dos tontos con wasap. Demasiado ociosos. Con mucho tiempo para enredar.