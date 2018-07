A por todas con la seguridad

No cabe otra opción. Me da igual que la ciudad tenga jardines, me da igual que sus calles estén más o menos limpias, me da igual que los coches aparquen en doble fila y me da igual que los manteros se busquen la vida en Columela. Si tengo que sacrificar algo, cualquiera de estas cosas me vale. Lo que nunca renunciaré será a poder andar por las calles de Cádiz sintiéndome seguro. Algo falla, y ojito que la cosa se torna en grave. En pocos días se han registrado varios atracos en la zona de La Laguna y los taxistas andan por ahí a la espera de pillar a alguien con las manos en la masa para explicarle con gestos que con el pan de casa no se juega. En la tele, la poli ya tendría a sus mejores hombres desplegados por la ciudad investigando y acojonando a los mayordomos que, casi siempre, terminan siendo los culpables de casi todo. Mejor será no reírse porque la cosa es seria y preocupante.