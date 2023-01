El titular no es que Cándido Conde Pumpido ha sido elegido presidente del Tribunal Constitucional, era la sospecha que tenían quienes seguían el proceso de elección del nuevo presidente. Se fiaban poco de que María Luisa Segoviano apostatara de su ideología progresista y no apoyara al candidato del sector progresista y de Moncloa. El titular lo dio el propio Pumpido en el discurso a los integrantes del TC: la Constitución no permite la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación. No debió sentar muy bien al Gobierno, que marea la perdiz con el referéndum de autodeterminación que Pere Aragonès pretende celebrar este año sin que ningún sanchista lo haya desmentido.

La batalla por el TC la han ganado los progresistas, que además de convertir en presidente a Conde Pumpido ha elegido vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, con lo que rompen la tradición de que esos dos cargos los deben ocupar un magistrado progresista y uno conservador. Explican los socialistas ajenos al TC que se trata de una apuesta por la igualdad, pero ese argumento no convence a nadie. Es evidente que han querido hacer pagar al PP que apoyaran una candidatura rival a Conde Pumpido, la de Balaguer.

Empieza, al fin, un tiempo nuevo en el TC con un nuevo equipo. Pumpido llega a la presidencia contaminado por ser tantas las presiones de Moncloa para que fuera elegido, pero a cualquier profesional de la Justicia al que se pregunte afirma que su trayectoria da mil vueltas a la de Balaguer. Su corazón es socialista pero han sido frecuentes las ocasiones en las que ha hecho prevalecer el criterio profesional, la aplicación estricta de la ley, frente a cualquier presión externa; mientras que Balaguer, también progresista, ha tenido actuaciones más cuestionables. Consideran algunos que es probable que sea la razón de que Segoviano se haya inclinado finalmente por Conde Pumpido.

Ahora toca esperar. Conde Pumpido es consciente de que se analizarán con lupa sus actuaciones. El TC debe decidir sobre recursos que pueden potenciar o dañar la credibilidad institucional de este Gobierno, entre ellos los presentados contra las leyes del aborto, la eutanasia, la ley de educación o la reforma laboral. Si a lo largo de su trayectoria ha estado siempre en el foco de atención, y se ha cuidado de presentar sus ponencias o votos particulares con una minuciosidad extrema para no ser acusado de darles tinte ideológico, probablemente ahora se guardará más que nunca de dejar de lado ese tinte en el nuevo cargo. El ultimo de su carrera, el más apetecido.

Quienes lo conocen afirman que se empeñará en demostrar que antepone la ley, la Constitución, por encima de cualquier ideología o influencia exterior.